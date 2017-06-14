Ожидания и реальность: дом твоей мечты vs. твой настоящий дом
Если бы мы могли получать все, что хотим, жить было бы невероятно скучно. Ведь правильно, ведь верно?
1. Входная дверь дома мечты. Вращающаяся!
Входная дверь твоего дома. Ручка уже давно отвалилась, а кроме того — чтобы действительно ее закрыть, дверь надо хорошенько пнуть ногой.
2. Душ твоей мечты. С LED-подсветкой!
Душ в твоем доме. Откуда льется вода — тебе неведомо, но главное, что она вообще льется.
3. Раковина в ванной твоей мечты. Сложно поверить, что такое на самом деле бывает!
Раковина в ванной в твоем доме. Как говаривала бабушка, "не чини, то, что не до конца сломано". Вот ты и не чинишь.
4. Кастрюли и сковородки твоей мечты. Медь — это прекрасно!
Твои кастрюли и сковородки. А что делать — новые-то дороги!
5. Мусорник твоей мечты. С датчиком движения!
Твой мусорник. Ах, да — педаль уже давно не работает. Да и черт с ней.
6. Холодильник твоей мечты. Голый металл, "раздатчики" воды и льда. Компьютер.
Твой холодильник. Внутри мышь повесилась.
7. Спальня твоей мечты. Солидный дизайн!
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