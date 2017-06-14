14.06.2017
17:48
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Ожидания и реальность: дом твоей мечты vs. твой настоящий дом

Новости
Если бы мы могли получать все, что хотим, жить было бы невероятно скучно. Ведь правильно, ведь верно?
Ожидания и реальность: дом твоей мечты vs. твой настоящий дом
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Поэтому мечтаем мы об одном, а имеем другое. И веселимся, сравнивая первое со вторым.
DELFI

1. Входная дверь дома мечты. Вращающаяся!


br.pinterest.com

Входная дверь твоего дома. Ручка уже давно отвалилась, а кроме того — чтобы действительно ее закрыть, дверь надо хорошенько пнуть ногой.


Twitter: @micaiaz

2. Душ твоей мечты. С LED-подсветкой!


wearefound.com

Душ в твоем доме. Откуда льется вода — тебе неведомо, но главное, что она вообще льется.


Twitter: @schwingelisa

3. Раковина в ванной твоей мечты. Сложно поверить, что такое на самом деле бывает!


home-designing.com

Раковина в ванной в твоем доме. Как говаривала бабушка, "не чини, то, что не до конца сломано". Вот ты и не чинишь.


Twitter: @aish_jimin

4. Кастрюли и сковородки твоей мечты. Медь — это прекрасно!


williams-sonoma.com

Твои кастрюли и сковородки. А что делать — новые-то дороги!


Twitter: @JoanaLongaray

5. Мусорник твоей мечты. С датчиком движения!


walmart.ca

Твой мусорник. Ах, да — педаль уже давно не работает. Да и черт с ней.


tripadvisor.com

6. Холодильник твоей мечты. Голый металл, "раздатчики" воды и льда. Компьютер.


thezine.com.au

Твой холодильник. Внутри мышь повесилась.


Twitter: @tanajordana

7. Спальня твоей мечты. Солидный дизайн!


Holub3dmax

Твоя настоящая спальня. Тоже… солидный дизайн.


Twitter: @aroundvanessa

8. Обеденный стол мечты. Кроме того, лампы — прекрасны.


pinterest.com

Твой обеденный стол. Зато не шатается.


fotolog.com

9. Кофеварка твоей мечты. С такой начинают день миллионеры.


lifestylefancy.com

Твоя кофеварка. С такой начинаешь день, соответственно, ты.


Twitter: @YuriFVerri

10. Кухонная раковина твоей мечты. Гибкий шланг может оказаться полезным.


pinterest.com

Кухонная раковина в твоем доме. Вода иногда бывает ржавой, но это ничего.


Twitter: @ingrysbgf

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!