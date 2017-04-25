25.04.2017
17:26
 

Пальчики откусишь: 17 идей для "дизайна" тортов на заказ для следующего праздника

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Они почти что слишком красивые для того, чтобы их есть. А ты и не ешь — просто смотри и мотай на ус, может быть пригодится при заказе следующего "кастомного" тортика.
Пальчики откусишь: 17 идей для "дизайна" тортов на заказ для следующего праздника
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DELFI

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Понятно... я больше не хочу это видеть!