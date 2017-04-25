Пальчики откусишь: 17 идей для "дизайна" тортов на заказ для следующего праздника

Они почти что слишком красивые для того, чтобы их есть. А ты и не ешь — просто смотри и мотай на ус, может быть пригодится при заказе следующего "кастомного" тортика.