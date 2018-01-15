15.01.2018
14:37
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Переполох в Лиепае: FB-пост о мужчине, который ошибся номером, собрал 5000 "шэров"

Новости Made in Latvia
Лиепайское общество бдит: не успела шокированная мать поделиться историей о том, как некий мужчина написал ее дочери SMS, как пост тут же максимально расшарили. Ведь предупрежден — значит, вооружен!
Переполох в Лиепае: FB-пост о мужчине, который ошибся номером, собрал 5000 "шэров"
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"Я в шоке!!! Моей дочери только что на телефон пришла SMS-ка: "Привет, мне Ваша мама дала номер телефона чтобы передать планшет. Где, когда и во сколько можно это сделать?". Позвонила, поднял трубку мужчина. На вопрос, не напутал ли он чего, тот ответил, что еще раз проверит номер. РОДИТЕЛИ, БДИТЕ!", — написала в Facebook Анджела.
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За выходные ее постом (см. ниже) "поделились" почти 5000 человек. Что это было — "холодный звонок" потенциального педофила-идиота (нет, правда… кто так выманивает детей из дома?!) или просто человек ошибся номером, науке и нам пока неизвестно. Что нам известно достоверно, так это то, что вот тут наши коллеги из TechLife написали очень полезную статью (читать!) о том, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо знать детям и родителям о кибер-угрозах и о том, как от них защититься. Что — пост или статья — больше стоит того, чтобы им делиться в ФБ, решать тебе.

 
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