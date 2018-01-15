Переполох в Лиепае: FB-пост о мужчине, который ошибся номером, собрал 5000 "шэров"

"Я в шоке!!! Моей дочери только что на телефон пришла SMS-ка: "Привет, мне Ваша мама дала номер телефона чтобы передать планшет. Где, когда и во сколько можно это сделать?". Позвонила, поднял трубку мужчина. На вопрос, не напутал ли он чего, тот ответил, что еще раз проверит номер. РОДИТЕЛИ, БДИТЕ!", — написала в Facebook Анджела.

За выходные ее постом (см. ниже) "поделились" почти 5000 человек. Что это было — "холодный звонок" потенциального педофила-идиота (нет, правда… кто так выманивает детей из дома?!) или просто человек ошибся номером, науке и нам пока неизвестно. Что нам известно достоверно, так это то, что вот тут наши коллеги из TechLife написали очень полезную статью (читать!) о том, что ДЕЙСТВИТЕЛЬНО надо знать детям и родителям о кибер-угрозах и о том, как от них защититься. Что — пост или статья — больше стоит того, чтобы им делиться в ФБ, решать тебе.