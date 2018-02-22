Пища фаст-фудных богов. 20 блюд из "Макдональдса", которые нельзя купить в Латвии

Бытует мнение о том, что рестораны McDonald's везде одинаковы. Мол, приехал из Риги в Нью-Йорк — и чувствуешь себя, как дома. Отчасти это верно, но только отчасти.