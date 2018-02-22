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22.02.2018
11:27
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Пища фаст-фудных богов. 20 блюд из "Макдональдса", которые нельзя купить в Латвии
Новости
Бытует мнение о том, что рестораны McDonald's везде одинаковы. Мол, приехал из Риги в Нью-Йорк — и чувствуешь себя, как дома. Отчасти это верно, но только отчасти.
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В каждой стране есть свои местные экзотические особенности и специальные блюда, которые трудно или невозможно найти в "Макдональдсе" в другом государстве. Например…
eatsplorations/wallacewells/gerardo.robinson/Instagram
1. Bubblegum Squash McFlurry (Австралия). Сироп со вкусом жевательной резинки, плюс пастила.
2. Cono Oreo (Мексика). Печеньки-и-и-! Вернее: со вкусом печене-е-ек!
3. McPaneer (Индия). И это только один из многочисленных вариантов вегетарианских блюд в местных "Макдональдсах".
4. Pineapple Stick (Великобритания). Ананасовая палочка.
5. McBeer (в Скандинавии). Да-да, пиво в "Макдональдсе"!
6. Pizzarotto (Италия). Куда же Италия без пиццы!
7. McPoutine (Канада). Это картошка фри с сыром.
8. Taro Pie (Китай). Яблочный пирожок в котором яблоки заменены на повидло из клубней таро? Добро пожаловать в Китай!
9. McNurnburger (Германия). Нет, это не шутка и не фотошоп.
10. McPrawn (Россия). Кто бы мог подумать, что креветки во фритюре обнаружатся именно в России. Или обнаруживаЛИСЬ? Россияне, отзовитесь в комментариях, мы волнуемся!
11. Bacon Potato Pie (Япония). Пирожок. С беконом. И картошкой. С ума сойти.
12. Twister Fries (Филиппины). Кучеряво живут!
13. Kiwiburger (Новая Зеландия). Вопреки названию, в этом бургере из земли хоббитов нет киви. А есть: говяжья котлета, жареное яйцо, свекла, помидор, сыр, лук, горчица, кетчуп. Ну и булочка.
14. McFlurry Kranky (Мексика). Kranky — это местная сладость, которая представляет собой кукурузные хлопья в шоколаде. Да, они добавляют эти хлопья в McFlurry!
15. McArabia (Ближний Восток). Местная лепешка и курятина. Ничего особенного, но прикольно.
16. BLT Bagel (Канада). Выглядит вкусно.
17. Shaka Shaka Chicken (Япония). Это шака-ша… то есть жаренная курица в комплекте с которой идет пакетик с местными пряностями. Добавлять по вкусу!
18. Chicken McMuffin (Китай). Название смешнее, чем сам сэндвич.
19. McIberica (Испания). Багет с говяжьей котлетой, хамоном, сыром, оливками, луком и помидорами.
20. La Salade Pates Mozzarella (Франция). Салат из пасты с моцареллой. Один из самых низкокалорийных салатов во французских "Макдональдсах".
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