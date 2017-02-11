11.02.2017
09:56
 

Показать все, что не хотелось: Топ-15 эпичных провалов при съемке селфи

Новости
Селфи сделать просто — чик, и готово. А вот сделать селфи, которые вызывает искренне веселье у людей — та еще задача. У этих людей все получилось.
Показать все, что не хотелось: Топ-15 эпичных провалов при съемке селфи
1
Пусть они и не планировали становиться комическими персонажами.
DELFI

1. Показать все, что скрыто.

2. А так все хорошо начиналось…


Jair Townsend

3. Маменькин сынок. Буквально.

4. Лучшее селфи в категории "Я, сын и собака".


Vinnyty

5. Даже собаку тошнит от ее селфи.


reddit.com

6. Ну, один чистый человек в кадре точно есть.


SupersonicMonkey

7. Упс.


UNew

8. "Трафик просто бешеный!".

9. Это отражение…

10. Как сделать селфи с собой же, но через 20 лет.


Naptownfellow

11. Даже полицейского можно достать этими селфи.


Instasquid

12. Мааааленькая, но очень интимная деталь в кадре. Дети, кстати, не поймут, на что смотреть, а мы выделять ее никак не станем.

13. Совет: если делаешь вид, что тебя снимает обнаженной в душе твоя вторая половинка, убедись, что сама при этом не отражаешься в зеркале.


UnsetJelly

14. Ну а что такого? Просто засовывают ребенка в пушку.


LS1-SS

15. И — вишенка на торте. "Я, еще раз я и моя...".

 
Ieteikt
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