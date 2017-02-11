Показать все, что не хотелось: Топ-15 эпичных провалов при съемке селфи
Селфи сделать просто — чик, и готово. А вот сделать селфи, которые вызывает искренне веселье у людей — та еще задача. У этих людей все получилось.
1. Показать все, что скрыто.
2. А так все хорошо начиналось…
3. Маменькин сынок. Буквально.
4. Лучшее селфи в категории "Я, сын и собака".
5. Даже собаку тошнит от ее селфи.
6. Ну, один чистый человек в кадре точно есть.
7. Упс.
8. "Трафик просто бешеный!".
9. Это отражение…
10. Как сделать селфи с собой же, но через 20 лет.
11. Даже полицейского можно достать этими селфи.
12. Мааааленькая, но очень интимная деталь в кадре. Дети, кстати, не поймут, на что смотреть, а мы выделять ее никак не станем.
13. Совет: если делаешь вид, что тебя снимает обнаженной в душе твоя вторая половинка, убедись, что сама при этом не отражаешься в зеркале.
14. Ну а что такого? Просто засовывают ребенка в пушку.
15. И — вишенка на торте. "Я, еще раз я и моя...".