31.10.2017
15:28
 

Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев

Новости
Это 1400-летнее дерево гингко, растущее в одном из буддийских монастырей, в ноябре традиционно привлекает тысячи любопытных туристов. И эта осень не будет исключением.
Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев
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Древнее дерево растет на территории буддийского храма Гу Гуаньинь в китайских горах Чжуннань. У тебя еще есть время успеть добраться туда и посмотреть на осеннюю красоту!
yicai.com


Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев
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Дерево гингко, известное также как адиантум, часто называют живым ископаемым. Ибо, несмотря на все изменения климата и местности, существует в первозданном виде уже более 200 миллионов лет.
yicai.com


Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев
3
Деревья гингко первые 600 лет обычно имеют пирамидальную форму кроны, но позже, с возрастом, расплываются в ширину.
yicai.com


Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев
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Для этих деревьев все просто: чем оно шире — тем оно старше.
yicai.com


Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев
5
Молодые деревья достигают 40 метров в высоту, а ствол старых деревьев может "расползаться" аж до 6 метров в диаметре.
yicai.com


Последний привет осени: 1400-летнее дерево снова разливает океан желтых листьев
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И, кстати, листья дерева широко используются в традиционной китайской медицине для лечения сосудистых заболеваний.
yicai.com
 
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