Пожар высотки в Лондоне: восемь душераздирающих свидетельств очевидцев

1. Мужчина, живший в доме и наблюдавший, как его соседи прыгали из окон и "выбрасывали своих детей".

2. "Никто не хотел зайти вовнутрь и помочь… нас не пускала полиция".

London apartment block fire eyewitnesses: "There's people that we know in there, we're concerned for the elderly & disabled" #GrenfellTower pic.twitter.com/vdOabzONhY— CNN (@CNN) 14 июня 2017 г.

3. Мужчина, который разговаривал с семьей в горящем доме по телефону уже после начала пожара: "Им говорили оставаться на месте, говорили, что их спасут. Это последнее, что я от них слышал".

Ahmed Chellat tells @GMB he has five family members unaccounted for who were told to remain inside their homes at #GrenfellTower pic.twitter.com/rpAB9cPDyY— ITV News (@itvnews) 14 июня 2017 г.

4. Человек, который слышал крики о помощи из окна своей спальни. На видео начало пожара.

I can hear people screaming from my bedroom window 💔💔😩😩#GrenFellTower pic.twitter.com/k3prd9YL4f— Bryan McCann (@bryanmac02) 14 июня 2017 г.

5. Очевидец: "пламя распространялось быстро по наружным панелям здания".

6. Очевидцы ощущали сильный "химический" запах.

It's a very strong smell. People are already suggesting the external panels fitted in recent years have played a part #grenfelltower #fire— Fabio Bebber (@biobber) 14 июня 2017 г.

7. Люди на верхних этажах подавали сигнал SOS фонариками?