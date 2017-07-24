24.07.2017
14:50
 

Правдивая история про бедную уточку, которая расплавилась от жары в машине

Новости
Менее чем за неделю более миллиона людей проассоциировали себя с несчастной расплавившейся на жаре резиновой уточкой. Но есть ли история у этой пары фотографий?
Правдивая история про бедную уточку, которая расплавилась от жары в машине
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Конечно же, есть. У каждой фотографии есть история.
DELFI

Все началось в прошлую среду, когда пользователь "Твиттера" @shiohitoshi выложил пару фотографий с подписью "Вот отстой".

Людям понравилось! Более 600 тыс. ретвитов и 1,1 млн. "лайков". Но нашлись и те, кто усомнился в истинности и правдивости.

Мол, что-то с углами не то, и вообще все плохо.

BuzzFeed связался с автором фотографий, чтобы выяснить, насколько они реальны, и что он вообще думает. Он сказал, что популярность фотографий его шокировала. Автором оказался студент из японского города Исикава. Фотографии, по его словам, настоящие. Уточку он выиграл в каком-то конкурсе, а второй снимок получился после того, как он оставил уточку на неделю в машине.

"Меня расстроило, что она расплавилась и я решил выставить ее онлайн, чтобы собрать хотя бы лайки от друзей. Честно, я при этом думал: настолько ли это интересно, чтобы твитить об этом? Но если эти фотографии заставили кого-то улыбнуться — это просто отлично!", — сказал он.

И даже выложил видео, в котором показывает расплавленную уточку.

И да, уточка все еще в машине.


Twitter: @shiohitoshi

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!