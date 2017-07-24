Правдивая история про бедную уточку, которая расплавилась от жары в машине
Менее чем за неделю более миллиона людей проассоциировали себя с несчастной расплавившейся на жаре резиновой уточкой. Но есть ли история у этой пары фотографий?
Все началось в прошлую среду, когда пользователь "Твиттера" @shiohitoshi выложил пару фотографий с подписью "Вот отстой".
最悪マジで。 pic.twitter.com/LyzaXwXa8v— hzm (@shiohitoshi) 19 июля 2017 г.
Людям понравилось! Более 600 тыс. ретвитов и 1,1 млн. "лайков". Но нашлись и те, кто усомнился в истинности и правдивости.
失礼します。別物って言う人にはこう見えてるかも。③は垂直かな…答え合わせほしいです pic.twitter.com/rh5PsCo7r3— ソウ (@saw_spla) 19 июля 2017 г.
Мол, что-то с углами не то, и вообще все плохо.
じゃあこれは？ pic.twitter.com/tMm0Apicra— 肯定ペンギン∑ (@GS_tyobi) 19 июля 2017 г.
BuzzFeed связался с автором фотографий, чтобы выяснить, насколько они реальны, и что он вообще думает. Он сказал, что популярность фотографий его шокировала. Автором оказался студент из японского города Исикава. Фотографии, по его словам, настоящие. Уточку он выиграл в каком-то конкурсе, а второй снимок получился после того, как он оставил уточку на неделю в машине.
"Меня расстроило, что она расплавилась и я решил выставить ее онлайн, чтобы собрать хотя бы лайки от друзей. Честно, я при этом думал: настолько ли это интересно, чтобы твитить об этом? Но если эти фотографии заставили кого-то улыбнуться — это просто отлично!", — сказал он.
И даже выложил видео, в котором показывает расплавленную уточку.
https://t.co/SWxhWydiF7— hzm (@shiohitoshi) 21 июля 2017 г.