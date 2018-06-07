07.06.2018
14:16
 

Приказано — выжить. 20 ФОТО крутых деревьев, которые просто так не сдадутся

Новости
Это только человеку с бензопилой легко загубить дерево. А вот по естественным причинам деревья умирают не настолько стремительно. Вот 20 фотографий, доказывающих это.
Приказано — выжить. 20 ФОТО крутых деревьев, которые просто так не сдадутся
1
Если дерево упало, это не значит, что из него не могут вырасти еще четыре дерева.
expatriate77/reddit

2. Если дерево погнулось, это не значит, что оно не может разогнуться.


d416

3. Если дерево растет сквозь знак — тем хуже для знака.


Swingguitars

4. Бетонные плиты? Какие бетонные плиты?!


Sehrozsehroz

5. Корням нужно немного места.


Worldbeyondyourown

6. Единственное дерево, которое пережило цунами в Японии. Теперь о нем заботятся.


Cyrille111

7. "Нет, я не упаду!".


ticktock44

8. В жизни всегда есть выход, пусть даже на третьем этаже.


Willa_Catheter_work

9. Вот, кстати, если кто не верит, что листья желтеют от недостатка света (а не от холода) — покажи ему (или ей) это фото. Больше света — дольше держится!


FlyinAjar

10. Музыкальное дерево. Или деревянное пианино?


Crackoala

11. "I will survive!".


P27JB9

12. Решетка, не решетка, а рост по расписанию.


Andygleason

13. Дерево в дереве (в перспективе — в дереве в дереве в дереве).


Monsterclip

14. Вот как примерно здесь.


DanbroMongoose

15. А это просто прекрасно.


Ireena Nieuwenhuis-Worthy

16. Упавшее в воду дерево образует остров — первое правило упавшего в воду дерева.


Aviationdrone

17. Кирпич — не помеха!


Awesomeroy

18. Гидрант — тем более!


Schweke

19. Только мы видим тут балерину?!


SurrenderDorothy

20. В общем, некоторым деревьям палец в рот не клади! И даже забор железный — и тот класть мы бы не посоветовали.


Shwingdom

 
Ieteikt
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