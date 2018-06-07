Приказано — выжить. 20 ФОТО крутых деревьев, которые просто так не сдадутся
Это только человеку с бензопилой легко загубить дерево. А вот по естественным причинам деревья умирают не настолько стремительно. Вот 20 фотографий, доказывающих это.
2. Если дерево погнулось, это не значит, что оно не может разогнуться.
d416
3. Если дерево растет сквозь знак — тем хуже для знака.
Swingguitars
4. Бетонные плиты? Какие бетонные плиты?!
Sehrozsehroz
5. Корням нужно немного места.
Worldbeyondyourown
6. Единственное дерево, которое пережило цунами в Японии. Теперь о нем заботятся.
Cyrille111
7. "Нет, я не упаду!".
ticktock44
8. В жизни всегда есть выход, пусть даже на третьем этаже.
Willa_Catheter_work
9. Вот, кстати, если кто не верит, что листья желтеют от недостатка света (а не от холода) — покажи ему (или ей) это фото. Больше света — дольше держится!
FlyinAjar
10. Музыкальное дерево. Или деревянное пианино?
Crackoala
11. "I will survive!".
P27JB9
12. Решетка, не решетка, а рост по расписанию.
Andygleason
13. Дерево в дереве (в перспективе — в дереве в дереве в дереве).
Monsterclip
14. Вот как примерно здесь.
DanbroMongoose
15. А это просто прекрасно.
Ireena Nieuwenhuis-Worthy
16. Упавшее в воду дерево образует остров — первое правило упавшего в воду дерева.
Aviationdrone
17. Кирпич — не помеха!
Awesomeroy
18. Гидрант — тем более!
Schweke
19. Только мы видим тут балерину?!
SurrenderDorothy
20. В общем, некоторым деревьям палец в рот не клади! И даже забор железный — и тот класть мы бы не посоветовали.
Shwingdom