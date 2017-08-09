09.08.2017
15:51
 

Приказано — выжить. 22 фото крутых деревьев, которые просто так не сдадутся

Новости
Это только человеку с бензопилой легко загубить дерево. А вот по естественным причинам деревья умирают не настолько стремительно. Вот 22 фотографии, которые доказывают это.
Приказано — выжить. 22 фото крутых деревьев, которые просто так не сдадутся
1
Если дерево упало, это не значит, что из него не могут вырасти еще четыре дерева.
expatriate77/reddit

2. Если дерево погнулось, это не значит, что оно не может разогнуться.


d416

3. Если дерево растет сквозь знак — тем хуже для знака.


Swingguitars

4. Бетонные плиты? Какие бетонные плиты?!


Sehrozsehroz

5. Камень?! Не было ничего!


Paul Speight

6. Корням нужно немного места.


Worldbeyondyourown

7. Единственное дерево, которое пережило цунами в Японии. Теперь о нем заботятся.


Cyrille111

8. Хочешь жить — умей тянуть корни.


Paul Chesley

9. "Нет, я не упаду!".


ticktock44

10. В жизни всегда есть выход, пусть даже на третьем этаже.


Willa_Catheter_work

11. Вот, кстати, если кто не верит, что листья желтеют от недостатка света (а не от холода) — покажи ему (или ей) это фото. Больше света — дольше держится!


FlyinAjar

12. Музыкальное дерево. Или деревянное пианино?


Crackoala

13. "I will survive!".


P27JB9

14. Решетка, не решетка, а рост по расписанию.


Andygleason

15. Дерево в дереве (в перспективе — в дереве в дереве в дереве).


Monsterclip

16. Вот как примерно здесь.


DanbroMongoose

17. А это просто прекрасно.


Ireena Nieuwenhuis-Worthy

18. Упавшее в воду дерево образует остров — первое правило упавшего в воду дерева.


Aviationdrone

19. Кирпич — не помеха!


Awesomeroy

20. Гидрант — тем более!


Schweke

21. Только мы видим тут балерину?!


SurrenderDorothy

22. В общем, некоторым деревьям палец в рот не клади! И даже забор железный — и тот класть мы бы не посоветовали.


Shwingdom

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!