Приказано — выжить. 22 фото крутых деревьев, которые просто так не сдадутся
Это только человеку с бензопилой легко загубить дерево. А вот по естественным причинам деревья умирают не настолько стремительно. Вот 22 фотографии, которые доказывают это.
2. Если дерево погнулось, это не значит, что оно не может разогнуться.
d416
3. Если дерево растет сквозь знак — тем хуже для знака.
Swingguitars
4. Бетонные плиты? Какие бетонные плиты?!
Sehrozsehroz
5. Камень?! Не было ничего!
Paul Speight
6. Корням нужно немного места.
Worldbeyondyourown
7. Единственное дерево, которое пережило цунами в Японии. Теперь о нем заботятся.
Cyrille111
8. Хочешь жить — умей тянуть корни.
Paul Chesley
9. "Нет, я не упаду!".
ticktock44
10. В жизни всегда есть выход, пусть даже на третьем этаже.
Willa_Catheter_work
11. Вот, кстати, если кто не верит, что листья желтеют от недостатка света (а не от холода) — покажи ему (или ей) это фото. Больше света — дольше держится!
FlyinAjar
12. Музыкальное дерево. Или деревянное пианино?
Crackoala
13. "I will survive!".
P27JB9
14. Решетка, не решетка, а рост по расписанию.
Andygleason
15. Дерево в дереве (в перспективе — в дереве в дереве в дереве).
Monsterclip
16. Вот как примерно здесь.
DanbroMongoose
17. А это просто прекрасно.
Ireena Nieuwenhuis-Worthy
18. Упавшее в воду дерево образует остров — первое правило упавшего в воду дерева.
Aviationdrone
19. Кирпич — не помеха!
Awesomeroy
20. Гидрант — тем более!
Schweke
21. Только мы видим тут балерину?!
SurrenderDorothy
22. В общем, некоторым деревьям палец в рот не клади! И даже забор железный — и тот класть мы бы не посоветовали.
Shwingdom