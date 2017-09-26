Профессор разрешил "шпору 3x5" — студент принес плакат размером 3x5… метров!

Что бывает, когда забываешь указать в инструкции единицы измерения? Твои же собственные студенты этим пользуются и тебе ничего не остается, как признать поражение. Именно это произошло с Ребом Битти, доцентом общественного колледжа Анны Аранделл в американском Мэриленде. Он преподает финансовую отчетность и по традиции на первый в семестре экзамен позволяет студентам сделать себе "шпаргалку" размером "3x5". Да, именно так — без указания единиц измерения.