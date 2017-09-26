26.09.2017
14:54
 

Профессор разрешил "шпору 3x5" — студент принес плакат размером 3x5… метров!

Новости
Что бывает, когда забываешь указать в инструкции единицы измерения? Твои же собственные студенты этим пользуются и тебе ничего не остается, как признать поражение. Именно это произошло с Ребом Битти, доцентом общественного колледжа Анны Аранделл в американском Мэриленде. Он преподает финансовую отчетность и по традиции на первый в семестре экзамен позволяет студентам сделать себе "шпаргалку" размером "3x5". Да, именно так — без указания единиц измерения.
Профессор разрешил "шпору 3x5" — студент принес плакат размером 3x5… метров!
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Конечно же, преподаватель всегда имел в виду принятые в США дюймы. И все всегда это понимали… до тех пор, пока студент по имени Илайджа Боуэен не подошел к вопросу формально и не принес на экзамен "шпору" размером 3x5… фута (а мог бы и в метрах взять). То есть, 91x152 см вместо 7,6x12,7 см.
Reb Beatty/Facebook

Битти признал поражение в "Фейсбуке" и отметил, что "урок преподан" и что он уже изменил свою традиционную инструкцию, указав в ней единицы измерения. Он также добавил, что экзамен по его предмету таков, что "шпора" — сколько бы информации на ней не было — не поможет. Надо кое-что понимать в отчетности или, как минимум знать, где и что подсмотреть. А то, что он позволяет делать шпаргалки — это трюк, который заставляет студентов готовиться и осмысливать материал, а вовсе не способ облегчить им жизнь.

 
Ieteikt
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