Прощальное письмо 27-летней женщины, умершей от рака, изменит твое отношение к жизни

Это письмо Холли Батчер написала 3 января. Написала, зная, что умирает от неизлечимой болезни. На следующий день, 4 января, ее не стало. Она умерла в родной Австралии от саркомы Юинга, редкой формы рака костей, поражающей в основном молодых людей. Умерла в окружении родных и друзей.

"Странно осознать и принять свою смертность, когда тебе лишь 26 лет. Это одна из тех вещей, которые люди в таком возрасте игнорируют. Дни летят, и ты ожидаешь, что так будет продолжаться вечно. До тех пор, пока не случается неожиданное. Я всегда представляла, как я постарею, покроюсь морщинами и сединой — в основном благодаря чудесной семье (с большим числом детей), которую я планировала построить с любовью всей моей жизни. Я и сейчас так хочу этого, что становится больно.

Главное про жизнь: она хрупка, драгоценна и непредсказуема. Каждый день — это дар, а не данность.



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Сейчас мне 27. Я не хочу уходить. Я люблю жизнь. Я счастлива. Я должна жить ради тех, кого люблю. Но я больше ничего не решаю.

Я хочу поговорить о смерти, потому что к ней относятся как к табу, как к чему-то, что никогда ни с кем не случается. Правда, это довольно тяжело. Я просто хочу, чтобы люди перестали беспокоиться о мелких, незначительных неурядицах в их жизни и попытались вспоминать о том, что всех нас ждет одна и та же судьба. Лучше сделать так, чтобы прожитое время было ценным и хорошо проведенным, а всю чушь — отбросить.

Я изложила много мыслей ниже, ведь в последние месяцы у меня было время, чтобы подумать. Чаще всего эти мысли — разумеется! — приходили ко мне посреди ночи!



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В то время, когда вы плачете о всяких возмутительных мелочах, просто подумайте о ком-то, у кого сейчас настоящие проблемы. Скажите спасибо за вашу мелкую неурядицу и забудьте про нее. Это нормально, отметить, что вас что-то бесит, но постарайтесь не переносить это на окружающих.

Сделав это, выйдите на улицу, глубоко вдохните свежего австралийского воздуха, посмотрите на голубое небо и зеленую траву (в Австралии разгар лета — Прим. Tchk) — как они красивы! Подумайте о том, как вам повезло, что вы можете сделать это — дышать.

Может быть вы попали в пробку, плохо спали из-за того, что ребенок не давал сомкнуть глаз. Может быть парикмахер постриг слишком коротко, а накладные ногти обломались. Может быть у вас слишком маленькая грудь или появился целлюлит, а животик стал больше, чем хотелось бы.

Забейте на это. Клянусь, что когда настанет ваш черед уходить — вы не будете думать об этих вещах. Они покажутся НАСТОЛЬКО незначительными, когда вы будете окидывать последним взглядом прожитую жизнь. Сейчас я смотрю на свои экскременты, лежащие прямо у меня перед носом и с которыми я не могу ничего сделать, но все, чего я хочу — возможность отпраздновать еще один день рождения или еще одно Рождество в кругу семьи. Или провести еще хотя бы один день с моим партнером и нашей собакой. Еще только один.



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Я слышу, как люди жалуются на свою ужасную работу или на то, как это тяжело — заниматься в спортзале. Скажите спасибо, что вы физически можете делать это. Работа и тренировки кажутся такими тривиальными… до тех пор, пока тело не запретит вам делать и то, и другое.

Я пыталась жить здоровой жизнью. На самом деле это, наверное, было моей главной страстью. Цените свое здоровье и работающее тело — если оно даже не желаемого размера. Посмотрите на него и порадуйтесь, какое оно замечательное. Идите и побалуйте его хорошей едой. Не переживайте из-за этого.

Помните, что хорошее здоровье — это не только про физическую оболочку. Работайте также усердно над тем, чтобы найти ментальное, эмоциональное и духовное счастье. Так вы, может быть, поймете, насколько это неважно и незначительно — имеете вы это глупое "стандартное" тело, навязываемое нам социальными медиа, или нет. Кстати, пока мы говорим об этом — удаляйте из ленты в FB любой аккаунт, который заставляет вас думать о себе как о дерьме. Не важно — друг это или нет. Безжалостно защищайте свое право на хорошее самочувствие.

Будьте благодарны за каждый день без боли и даже за те дни, когда вы страдаете от простуды или вывихнутой лодыжки. Примите это, но порадуйтесь, что они не угрожают жизни и пройдут.

Нойте меньше, люди! И помогайте друг другу больше.

Давайте, давайте, давайте. Это правда, что вы будете более счастливы, делая что-то для других, чем для себя. Хотела бы я делать это больше в прошлом! Заболев, я встретила самых замечательных и добрых, дающих людей в моей жизни. Я услышала много содержательных слов любви и поддержки от семьи, друзей и даже посторонних людей. Больше, чем я когда-либо смогу вернуть. Я никогда не забуду это и буду навсегда благодарна всем этим людям.

Странно иметь деньги, умирая. Ты не можешь пойти и купить какие-то материальные вещи, как ты часто делал до сих пор. Новое платье, например. Это заставляет думать о том, как же это глупо, считать, что вещи стоят тех денег, которые мы на них тратим.



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Купите другу что-то хорошее вместо еще одного платья, косметики или украшений. Потому что: 1. Всем плевать, если вы наденете что-то дважды. 2. Это просто здорово. Пригласите его пообедать куда-нибудь или даже лучше — приготовьте для него что-то. Купите друзьям цветок, день в SPA или свечу и скажите, что вы их любите, даря это.

Цените время других людей. Не заставляйте их ждать только потому, что вы "обычно опаздываете". Соберитесь пораньше, если вы из таких людей, и помните, что друзья хотят разделить свое время с вами, а не сидеть и ждать. Вас будут больше уважать за это!

В этом году мы договорились обойтись без подарков и, хотя ёлочка выглядела довольно грустно, это все равно было здорово. Потому что люди не тратили время на шоппинг, а более вдумчиво подошли к выбору или созданию открыток. Плюс, представьте, как мои родные пытаются выбрать мне подарок, зная, что скорее всего он останется им же… Это может показаться странным, но обычные открытки значат больше для меня, чем любые импульсивные покупки. Конечно, нам это было проще сделать — в доме нет маленьких детей. Но в любом случае, мораль этой истории — подарки не нужны для полноценного Рождества. Пойдем дальше.

Тратьте деньги на впечатления. Или хотя бы не упускайте возможности получить новые впечатления только потому, что вы потратили деньги на материальное дерьмо.

Подойдите серьезно к любому путешествию, даже на вылазку на пляж неподалеку. Погрузите ноги в море, прочувствуйте песок между пальцами. Умойтесь соленой водой. Бывайте чаще на природе.

Пытайтесь просто наслаждаться моментом вместо того, чтобы пытаться его запечатлеть на камеру или смартфон. Жизнь не думана, чтобы ее проживали через экран. Наслаждайтесь чертовым моментом, люди! Перестаньте пытаться поймать его для других.

Риторический вопрос. Эти несколько часов, потраченных на прическу и макияж каждый день — они правда стоят того? Я никогда не понимала этого в женщинах.



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Вставайте иногда пораньше и слушайте пение птиц, смотрите на чудесный восход.

Слушайте музыку… по-настоящему слушайте. Музыка — это терапия. Лучше всего — старинная.

Играйте с собакой. Там, далеко, мне этого будет не хватать.

Говорите с друзьями. Отложите при этом телефон. У них все хорошо?

Путешествуйте, если хотите. Не путешествуйте, если не хотите.

Работайте чтобы жить, не живите чтобы работать.

Нет, правда, делайте то, что сделает вас счастливым.

Съешьте пирожное. И не корите себя за это.

Говорите "нет" вещам, которые действительно не хотите делать.

Не считайте нужным делать то, что другие люди считают нужным делать для "полноценной жизни". Вы можете хотеть жить "как посредственность", это нормально.

Говорите любимым, что вы их любите при каждой возможности и любите их всеми силами своей души.



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Помните, что, если что-то делает вас несчастным человеком, в ваших силах изменить это — будь это в работе, любви или в чем-то ином. Имейте мужество изменить это. Вы не знаете, сколько времени вам отведено в этой жизни, не тратьте его на то, чтобы быть несчастным. Я знаю, что это повторяют на каждом углу, но только потому, что это чистая правда.

И в любом случае, это просто уроки жизни одной молодой женщины. Примите их… или нет — я не возражаю!

О, и еще одно! Если вы можете, сделайте доброе дело для человечества (и меня) — начинайте регулярно сдавать кровь (вот как делать это в Латвии — Прим. Tchk.lv). Вы будете чувствовать себя хорошо, а спасенные жизни — приятный бонус. Каждая сдача крови может спасти три жизни! Любой может сделать это, а усилий для этого нужно так мало!

Сданная кровь помогла мне продержаться дополнительный год. Год с моей семьей, друзьями и собакой. Год, в который я прожила мои лучшие моменты. Год, за который я буду навсегда благодарна…

…пока мы снова не встретимся.

Хол".



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