Простая картинка, которая пугает тем сильнее, чем дольше ты на нее смотришь

Почему слепой читает газету, а рядом на тарелке лежит его глаз? Что делает злой осьминог под шкафом (и еще один справа под столом)? Почему единственное, что не завалено на картинке — кофе в кружке? Что режет официантка и почему все в этом кафе стоит 15 центов??? И, кстати, это далеко не все "находки", которые можно сделать, разглядывая эту картинку. Чем дольше смотришь, тем, как говаривала Алиса, становится все страньше и страньше.