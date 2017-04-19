19.04.2017
11:55
 

Простая картинка, которая пугает тем сильнее, чем дольше ты на нее смотришь

Новости
Почему слепой читает газету, а рядом на тарелке лежит его глаз? Что делает злой осьминог под шкафом (и еще один справа под столом)? Почему единственное, что не завалено на картинке — кофе в кружке? Что режет официантка и почему все в этом кафе стоит 15 центов??? И, кстати, это далеко не все "находки", которые можно сделать, разглядывая эту картинку. Чем дольше смотришь, тем, как говаривала Алиса, становится все страньше и страньше.
Простая картинка, которая пугает тем сильнее, чем дольше ты на нее смотришь
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Ее автором является иллюстратор Джефф Ли Джонсон, а создал он ее для обложки правил игры "The Investigators of Arkham Horror, Tales of Adventure and Madness", созданной Fantasy Flight Games. Не знаем, как ты, а мы уже хотим поиграть в эту игру.
JeffLeeJohnson
 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!