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Skats.lv
20.01.2017
14:22
Простите-извините! Этот котенок всегда выглядит так, будто очень сожалеет о чем-то
Новости
котики
Накатывают ли на тебя воспоминания, за которые мучительно стыдно? Вот на котенка по кличке Мейси они, судя по всему, накатывают практически нон-стоп.
1
Котенок породы шотландская вислоухая кошка живет в американской Калифорнии и вроде бы ни в чем не нуждается.
Maiseyfold/Instagram
2
Почти 50 тыс. подписчиков в "Инстаграме" — не кот чихнул! И если при закрытых ушах выражение вечного "простите-извините" не так заметно…
Maiseyfold/Instagram
3
…то без оного выражение вечной вины не сходит с мордочки Мейси.
Maiseyfold/Instagram
4
"Скажите, а часовню тоже я развалил?".
Maiseyfold/Instagram
5
"Что же я наделал…"
Maiseyfold/Instagram
6
"Не может быть!"
Maiseyfold/Instagram
7
"Я не могу с ними играть… после всего сделанного…"
Maiseyfold/Instagram
8
"И несделанного…"
Maiseyfold/Instagram
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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