Простите-извините! Этот котенок всегда выглядит так, будто очень сожалеет о чем-то

Накатывают ли на тебя воспоминания, за которые мучительно стыдно? Вот на котенка по кличке Мейси они, судя по всему, накатывают практически нон-стоп.