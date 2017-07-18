18.07.2017
12:00
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Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря

Новости Made in Latvia
В этом посте нет ничего особенного — тебе что, колоритных испанских солдат на марше в Латвии никогда видеть не доводилось, что ли?!
Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
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Ну, если не доводилось — то смотри, конечно, нам не жалко.
DELFI
Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
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Марш-бросок около 100 испанцев совершили еще в прошлую пятницу.
Armīns Janiks/Latvijas armija


Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
3
Вообще в Латвию прибыли более 300 испанских военнослужащих, которые входят в состав международного контингента НАТО.
Armīns Janiks/Latvijas armija


Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
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Клянемся, что для марш-броска они отбирали самых фотогеничных!
Armīns Janiks/Latvijas armija


Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
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Ранее сообщалось, что от военной базы в Адажи до побережья Рижского залива в Царникавском крае они пройдут в военном обмундировании с рукзаками, но без оружия.
Armīns Janiks/Latvijas armija


Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
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Но разве может солдат считаться солдатом, если он без оружия?!
Armīns Janiks/Latvijas armija


Просто 35 ФОТО колоритных испанских солдат, шагающих от Адажи до Балтийского моря
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Тем более, что так эти бородатые и не очень парни выглядят гораздо мужественнее и привлекательнее. Больше фото смотри в альбоме!
Armīns Janiks/Latvijas armija

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!