Просто, смешно, зло: 12 работающих способов разыграть друзей на 1 апреля

12

Старая добрая шутка со стаканом воды. Помнишь, как разыгрывали так дежурных по столовым? Для тех кто не помнит, вот как это делается: наливаете полстакана воды, накрываете листом бумаги, переворачиваете, ставите на стол, высовываете бумагу. Ловушка готова.