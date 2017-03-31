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Skats.lv
31.03.2017
16:03
Просто, смешно, зло: 12 работающих способов разыграть друзей на 1 апреля
Новости
Первое апреля - всемирный день розыгрышей. Удиви своих друзей чем-то большим, чем "У тебя шнурки развязались"!
1
Мы собрали довольно легкие для исполнения и в то же время впечатляющие розыгрыши. Удачи!
DELFI
2
Вырезаем из бумаги огромных и страшных жуков, приделываем их к абажуру, и вуаля!
sayyes.com
3
Классика. Гудок болельщика под стулом. Сердечный приступ гарантирован.
imgur.com
4
Сделать из коллеги фаната Ким Чен Ына. Просто распечатайте портрет вождя и повесьте его в один ряд с портретами родственников. Косые взгляды обеспечены!
imgur.com
5
Всегда можно покрыть карамелью лук, а не яблоки.
instructables.com
6
Старый добрый способ заставить друга нервничать - заклейте лазер мышки. Вот увидите, эффект будет отличный!
imgur.com
7
Вечно занятый туалет. Коллеги будут в восторге!
boredpanda.com
8
Все знают, что будет, если в газировку попадет конфетка mentos? Кто не знает, жмет
сюда
, а те, кто знает, замораживают их в коктейльном льду. Жестокий пранк.
imgur.com
9
Мыло, покрытое лаком мы тоже не могли упустить.
ladycreate-a-lot.blogspot.com
10
Разыграй посетителей супермаркета.
Instagram
11
Добавь бульонный кубик в душевой рассекатель.
imgur.com
12
Старая добрая шутка со стаканом воды. Помнишь, как разыгрывали так дежурных по столовым? Для тех кто не помнит, вот как это делается: наливаете полстакана воды, накрываете листом бумаги, переворачиваете, ставите на стол, высовываете бумагу. Ловушка готова.
thumbpress.com
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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DELFI
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