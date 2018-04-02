02.04.2018
08:04
 

Публичные, но интимные. 26 фото, показывающих твои отношения со смартфонами

Новости
Неважно, как их зовут — Android, iOS, Windows — важно, что в общении с ними ты проводишь больше времени, чем даже со своими самыми близкими людьми.
Публичные, но интимные. 26 фото, показывающих твои отношения со смартфонами
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Фотограф агентства Reuters Стефан Вермат сделал прекрасную серию фотографий, на которых запечатлены отношения жителей Лондона со своими смартфонами — публичные, но в то же время и вполне интимные. Как говорится, "найди себя".
Reuters/Scanpix/LETA

 
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