27.01.2018
09:12
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Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"

Новости
27 января 2018 года войдет в историю как день, в который президент России Владимир Путин побил рекорд правления, установленный Леонидом Брежневым — 18 лет беспрерывного управления государством в качестве первого лица. Мы не смогли пройти мимо этого знаменательного факта и нашли для тебя немного архивных фотографий "дорогого Леонида Ильича". Ну и заодно напомним тебе, по мере сил и возможностей, основные моменты, связанные с личностью Брежнева.
Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Период правления Брежнева (с 14 октября 1964 года по 10 ноября 1982 года) принято считать "Периодом застоя", который сменил "Хрущевскую оттепель" и за которым последовала "Перестройка". Стабильно, но без развития и реформ.
RIA Novosti/Scanpix/Leta
Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Это фото предшественника Брежнева, Никиты Хрущева, сделано всего за месяц до того, как его "подсидят" члены ЦК, включая и Брежнева.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Уникальная фотография — первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев, вице-президент (а позже и президент) США Ричард Никсон и будущий первый, а потом и генеральный секретарь ЦК КПСС Леонид Брежнев. 1959 год, самый разгар "холодной войны".
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Да-да, мы не оговорились — Леонид Брежнев во главе СССР занимал разные должности. Сначала, по традиции, он был первым секретарем ЦК КПСС, но уже в 1966 году этого ему показалось мало и он эту должность упразднил, назначив себя генеральным секретарем ЦК КПСС. Так, будучи в ней и помер 16 лет спустя. На фото вновь Брежнев и Никсон (уже как президент США) в 1972 году, в самый разгар эпохи застоя.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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У них вообще много совместных фото. Дружили домами.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Шептали на ушко всякое.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
7
Хотя, конечно, отношения Брежнева и Эриха Хонеккера, долговременного (те же 18 лет) лидера ГДР, были гораздо теплее. Не зря их увековечил Врубель.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
8
Вообще, при Брежневе эти "обнимашки" были в ходу. Тут он с лидером ЦК ВСРП (то есть Венгрии) Яношом Кадаром. Последний у власти вообще пробыл 31 год. Держим пари, что Брежнев ему завидовал.
RIA Novosti/Scanpix/Leta


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Спроси любого советского человека, чем Брежнев отличается от других генсеков и тот без запинки назовет две вещи: бровями и наградами. Брови у него и впрямь были за зависть многим.
RIA Novosti/Scanpix/Leta


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
10
А наград у него было ровно 117 штук. Здесь ему вручают золотую медаль Мира им. Жолио-Кюри.
RIA Novosti/Scanpix/Leta


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Немногие помнят, впрочем, что была у Брежнева и еще одна страсть — быстрые автомобили, многие из которых он водил сам. Некоторые даже сам же и разбивал, о чем красноречиво свидетельствует экспонат в Рижском мотор-музее. На этом фото Брежнева, правда, везут — во время празднеств по случаю 50-летия Молдавской ССР, а рядом с ним первый секретарь (лидер Молдовы) Иван Бодюл. Кстати, умер он совсем недавно, только в 2013 году.
RIA Novosti/Scanpix/Leta


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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А еще именно при Брежневе 9 мая начали отмечать как День победы и сделали его выходным. Вот 20 лет после окончания войны страна не вкладывала никакого сакрального смысла в этот день, а потом — раз, пришел Брежнев и все заверте…
RIA Novosti/Scanpix/Leta


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Кстати фото "раннего Брежнева" показывают пусть и не молодого, но еще не "забронзовевшего" и вполне адекватно выглядящего лидера. Это 1968 год, а рядом с генсеком премьер Косыгин и лидер Чехословакии Александр Дубчек.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
14
Леонид Брежнев середины 1970-х далеко не столь моложав.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
15
А на рубеже 1980-х (тут он с президентом США Джимми Картером) местами уже смешон.
Vida Press


Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
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Умер он в довольно преклонном возрасте, но окруженный не любящими друзьями и скорбящими членами семьи, а интриганами, завистниками и бесчисленными медалями.
RIA Novosti/Scanpix/Leta
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!