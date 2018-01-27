Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"
27 января 2018 года войдет в историю как день, в который президент России Владимир Путин побил рекорд правления, установленный Леонидом Брежневым — 18 лет беспрерывного управления государством в качестве первого лица. Мы не смогли пройти мимо этого знаменательного факта и нашли для тебя немного архивных фотографий "дорогого Леонида Ильича". Ну и заодно напомним тебе, по мере сил и возможностей, основные моменты, связанные с личностью Брежнева.