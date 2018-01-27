Путин официально "пересидел" Брежнева. Вот 16 архивных ФОТО "дорогого Леонида Ильича"

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Немногие помнят, впрочем, что была у Брежнева и еще одна страсть — быстрые автомобили, многие из которых он водил сам. Некоторые даже сам же и разбивал, о чем красноречиво свидетельствует экспонат в Рижском мотор-музее. На этом фото Брежнева, правда, везут — во время празднеств по случаю 50-летия Молдавской ССР, а рядом с ним первый секретарь (лидер Молдовы) Иван Бодюл. Кстати, умер он совсем недавно, только в 2013 году.

RIA Novosti/Scanpix/Leta