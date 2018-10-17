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Skats.lv
17.10.2018
19:02
Разбуди в себе зверя: 15 идей для татуировок для всех любителей животных
Новости
Любишь животных и задумываешься о том, чтобы сделать соответствующую татуировку? Вот 15 отличных примеров того, как это делают другие.
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А главное — тату с животным никогда не выйдет из моды!
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1. Этот красивый тигр.
2. Этот геометрический волк.
3. Эти закадычные друзья.
4. Этот кот-джентльмен.
5. Эти золотые рыбки.
6. Этот простой слон.
7. Эта чудесная бабочка.
8. Эта яркая птица.
9. Этот брутальный буйвол.
10. Этот портрет.
11. Этот обитатель подводного мира.
12. Эта картина.
13. Эта мышь. Летучая.
14. Этот четкий волк.
15. И колибри!
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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