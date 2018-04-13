13.04.2018
14:46
 

Разуй глаза: 27 ФОТО, на которых все не так, как кажется на первый взгляд

Новости
Каждая из этих фотографий потребует от тебя ментальных усилий — на всех них не то, что кажется на первый взгляд.
Разуй глаза: 27 ФОТО, на которых все не так, как кажется на первый взгляд
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Так что заранее смирись с тем, что в ближайшие полчаса ничего полезного ты не сделаешь. Поехали?
illusionporn/reddit.com

1. Нет, он не наделал в штаны.


reddit.com

2. Нет, они не сиамские близнецы.


reddit.com

3. Нет, это не картина, это — зеркало.


reddit.com

4. Нет, у парня нет красивых длинных ног.


reddit.com

5. А у женщины есть голова!


piximus.net

6. С нижней частью бикини девушки все в порядке, мы клянемся!


reddit.com

7. А это не человек-сосиска.


kkaylarae.tumblr.com

8. Голова женщины — у нее на плечах.

explosion.com

9. Нет в этой фотографии ничего романтического, не волнуйся.

viralforest.com

10. Нет, бармен не носит юбку.


reddit.com

11. Да, на это фото можно смотреть детям.


gossipkatta.com

12. Да и на это тоже. Вот, один ребенок даже смотрит!


thrillblender.com

13. Нет, у него не такие уж и длинные руки.


allsmstypes.blogspot.com

14. Нет, это не озеро с водой, словно зеркало.


reddit.com

Не веришь? Смотри!

15. Нет, мужчина не обнимает девушку, смотри внимательнее!


syed-sultan.tumblr.com

16. Собака вполне нормального размера, а почему ты спрашиваешь?


piximus.net

17. На этом фото три человека!


reddit.com

Как-то так, да.

18. "Какой редакий кадр — камень летит прямо на зверька!"? Да нет, камень лежит в пруду, вообще-то.


reddit.com

19. Ох уж эта изменчивая точка зрения.


reddit.com

20. Будет сложно, да. Но ты уж постарайся.


smosh.com

21. Нет, кот не прозрачный.


reddit.com

22. Нет, тут нет парня в свадебном платье.


reddit.com

23. Нет, с ее шеей все хорошо, а что?


mundo-curioso.estudiantes.info

24. Ты не поверишь, но на картине не нарисован мужчина в очках.


reddit.com

25. Руки девушки нормальной длины. Честно!


reddit.com

26. Нет, девушка не курит.


reddit.com

27. Где чья голова и где чье тело? Да кто его разберет...


reddit.com

 
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