Разуй глаза: 27 ФОТО, на которых все не так, как кажется на первый взгляд
Каждая из этих фотографий потребует от тебя ментальных усилий — на всех них не то, что кажется на первый взгляд.
1. Нет, он не наделал в штаны.
2. Нет, они не сиамские близнецы.
3. Нет, это не картина, это — зеркало.
4. Нет, у парня нет красивых длинных ног.
5. А у женщины есть голова!
6. С нижней частью бикини девушки все в порядке, мы клянемся!
7. А это не человек-сосиска.
8. Голова женщины — у нее на плечах.
9. Нет в этой фотографии ничего романтического, не волнуйся.
10. Нет, бармен не носит юбку.
11. Да, на это фото можно смотреть детям.
12. Да и на это тоже. Вот, один ребенок даже смотрит!
13. Нет, у него не такие уж и длинные руки.
14. Нет, это не озеро с водой, словно зеркало.
Не веришь? Смотри!
15. Нет, мужчина не обнимает девушку, смотри внимательнее!
16. Собака вполне нормального размера, а почему ты спрашиваешь?
17. На этом фото три человека!
Как-то так, да.
18. "Какой редакий кадр — камень летит прямо на зверька!"? Да нет, камень лежит в пруду, вообще-то.
19. Ох уж эта изменчивая точка зрения.
20. Будет сложно, да. Но ты уж постарайся.
21. Нет, кот не прозрачный.
22. Нет, тут нет парня в свадебном платье.
23. Нет, с ее шеей все хорошо, а что?
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