Реинкарнация реальна: 17 вещей, которые перевоплотились в другие вещи
Иногда смотришь на что-то и не можешь отделаться от мысли, что видишь нечто совсем иное. Чаще всегда так бывает с облаками (особенно в детстве), но облака — это только один, пусть и самый яркий пример.
1. Вот, например, оборудование в стоматологической клинике, которое на самом деле — бык.
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2. Не сосульки, а жуткая замороженная женщина.
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3. Это дерево когда-то было драконом.
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4. Не облака, а акула!
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5. Этот кактус — настоящий человек.
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6. Когда злые бабуины слишком злые, в следующей жизни они становятся швабрами.
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7. Когда грейпфрут прикидывается мухой на стекле бокала.
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8. Забор в прошлой жизни был коровой.
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9. А скала — слоном.
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10. Что же натворили обезьянки, что стали цветочками?
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11. А уточки?!
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12. О, какое лицо!
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13. "Хорошее фото птички"? Нет, трещина в лобовом стекле.
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14. Лисичка!
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15. Собаку "заточили" в дереве :(.
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16. А жирафа — в виноградине.
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17. Если это не кролик, то мы не знаем, что это… Что? Дерево? Спасибо, капитан Очевидность!
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