Реинкарнация реальна: 17 вещей, которые перевоплотились в другие вещи

Иногда смотришь на что-то и не можешь отделаться от мысли, что видишь нечто совсем иное. Чаще всегда так бывает с облаками (особенно в детстве), но облака — это только один, пусть и самый яркий пример.