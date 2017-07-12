12.07.2017
14:23
 

Реинкарнация реальна: 17 вещей, которые перевоплотились в другие вещи

Новости
Иногда смотришь на что-то и не можешь отделаться от мысли, что видишь нечто совсем иное. Чаще всегда так бывает с облаками (особенно в детстве), но облака — это только один, пусть и самый яркий пример.
Реинкарнация реальна: 17 вещей, которые перевоплотились в другие вещи
1
Не понятно, что мы имеем в виду? Тогда просто смотри картинки!
DELFI

1. Вот, например, оборудование в стоматологической клинике, которое на самом деле — бык.


i.imgur.com

2. Не сосульки, а жуткая замороженная женщина.


i.imgur.com

3. Это дерево когда-то было драконом.


i.imgur.com

4. Не облака, а акула!


i.imgur.com

5. Этот кактус — настоящий человек.


imgur.com

6. Когда злые бабуины слишком злые, в следующей жизни они становятся швабрами.


reddit.com

7. Когда грейпфрут прикидывается мухой на стекле бокала.


diary-of-a-chinese-kid.com

8. Забор в прошлой жизни был коровой.


reddit.com

9. А скала — слоном.


commons.wikimedia.org

10. Что же натворили обезьянки, что стали цветочками?


imgur.com

11. А уточки?!


reddit.com

12. О, какое лицо!


reddit.com

13. "Хорошее фото птички"? Нет, трещина в лобовом стекле.


i.imgur.com

14. Лисичка!


i.imgur.com

15. Собаку "заточили" в дереве :(.


reddit.com

16. А жирафа — в виноградине.


imgur.com

17. Если это не кролик, то мы не знаем, что это… Что? Дерево? Спасибо, капитан Очевидность!


imgur.com

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!