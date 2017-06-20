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Skats.lv
20.06.2017
13:47
1
Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
Новости
Made in Latvia
Рижский мотормузей продолжает держать марку и не устает доказывать, что он — один из самых крутых музеев страны.
1
Свежий рекламный ролик музея, выложенный в Facebook менее суток назад и уже успевший собрать тысячи "лайков" и "шэров", совсем не стыдно показать людям за пределами нашей любимой страны. Тем, кто не готов делать скидку на латвийскую "местечковость".
Rīgas Motormuzejs/Facebook
2
Ролик начинается с представления Риги, как "уникального" города, в котором, впрочем, "трафик такой же скучный, как и везде". Почему бы не сделать его более интересным? Сказано — сделано.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
3
В кадре появляется импозантный молодой человек (актер Юрий Дьяконов) с табличкой "Такси"…
Rīgas Motormuzejs/Facebook
4
…и начинает приставать ко всем подряд иностранцам.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
5
И обещает, что это будет больше, чем просто поездка на такси.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
6
Нечто, вроде свидания вслепую с красавицей-Ригой.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
7
Конечно, иностранцы недоверчивы.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
8
Но молодой человек умеет соблазнять.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
9
Так что две пары и одна компания в итоге соглашаются на авантюру.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
10
Молодой человек показывает им на ожидающее их такси и тут из-за ряда скучных зеленых машин появляется…
Rīgas Motormuzejs/Facebook
11
…вот эта красавица!
Rīgas Motormuzejs/Facebook
12
Люди поражены!
Rīgas Motormuzejs/Facebook
13
Еще бы — их ждет поездка через всю Ригу…
Rīgas Motormuzejs/Facebook
14
Прямо к Рижскому мотормузею.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
15
Где их уже ждут с шампанским.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
16
Далее, конечно же, следует экскурсия по музею…
Rīgas Motormuzejs/Facebook
17
В процессе которой гости практически признаются в любви к нему.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
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Хотя поездка на необычном ретро-авто впечатлила их, конечно же, не меньше музея, а может и больше.
Rīgas Motormuzejs/Facebook
19
Но все равно, рекламный ролик — крут. И музей тоже — крут. Еще бы он взял за правило обновлять свою версию
на русском языке
так же часто, как на латышском и английском — цены бы ему не было. Ибо, зайдя сейчас на русскую версию, ты не узнаешь ни про часы работы на Лиго, ни даже про открытие новой экспозиции, посвященной советским автошколам. Такая вот печалька. Но не бывает бочек душистого меда без ложечек дегтя, верно?
Rīgas Motormuzejs/Facebook
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Наука и техника
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Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
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