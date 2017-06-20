20.06.2017
13:47
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Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям

Новости Made in Latvia
Рижский мотормузей продолжает держать марку и не устает доказывать, что он — один из самых крутых музеев страны.
Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
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Свежий рекламный ролик музея, выложенный в Facebook менее суток назад и уже успевший собрать тысячи "лайков" и "шэров", совсем не стыдно показать людям за пределами нашей любимой страны. Тем, кто не готов делать скидку на латвийскую "местечковость".
Rīgas Motormuzejs/Facebook

Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
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Ролик начинается с представления Риги, как "уникального" города, в котором, впрочем, "трафик такой же скучный, как и везде". Почему бы не сделать его более интересным? Сказано — сделано.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
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В кадре появляется импозантный молодой человек (актер Юрий Дьяконов) с табличкой "Такси"…
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
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…и начинает приставать ко всем подряд иностранцам.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
5
И обещает, что это будет больше, чем просто поездка на такси.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
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Нечто, вроде свидания вслепую с красавицей-Ригой.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
7
Конечно, иностранцы недоверчивы.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
8
Но молодой человек умеет соблазнять.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
9
Так что две пары и одна компания в итоге соглашаются на авантюру.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
10
Молодой человек показывает им на ожидающее их такси и тут из-за ряда скучных зеленых машин появляется…
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
11
…вот эта красавица!
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
12
Люди поражены!
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
13
Еще бы — их ждет поездка через всю Ригу…
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
14
Прямо к Рижскому мотормузею.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
15
Где их уже ждут с шампанским.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
16
Далее, конечно же, следует экскурсия по музею…
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
17
В процессе которой гости практически признаются в любви к нему.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
18
Хотя поездка на необычном ретро-авто впечатлила их, конечно же, не меньше музея, а может и больше.
Rīgas Motormuzejs/Facebook


Рижский мотормузей сделал рекламу, которую не стыдно показать заграничным друзьям
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Но все равно, рекламный ролик — крут. И музей тоже — крут. Еще бы он взял за правило обновлять свою версию на русском языке так же часто, как на латышском и английском — цены бы ему не было. Ибо, зайдя сейчас на русскую версию, ты не узнаешь ни про часы работы на Лиго, ни даже про открытие новой экспозиции, посвященной советским автошколам. Такая вот печалька. Но не бывает бочек душистого меда без ложечек дегтя, верно?
Rīgas Motormuzejs/Facebook
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!