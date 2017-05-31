31.05.2017
08:46
 

Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой

Новости
Стиль рокабилли — один из самых ярких и экспрессивных. Он позволяет мужчинам с удлинённой стрижкой чуток схитрить – уложить волосы так, как это могут себе позволить обладатели коротких стрижек. Да и с такой дерзкой причёской легко можно сыграть роль "плохого парня". Кто же не хочет себе такое позволить? Перед тем как браться за новую укладку, вспомним, как зародился рокабилли. Это музыкальный стиль, характерный для пятидесятых годов прошлого века. Уникальное сочетание рок-н-ролла, хил—билли и музыки кантри, которое нашло своё отражение не только в музыке, но и в моде. Такой стиль ассоциируется с Элвисом Пресли и Карлом Перкинсом. Сегодня причёски в стиле рокабилли – на гребне популярности, благодаря современным средствам для укладки волос. А ведь когда-то стилягам приходилось использовать даже машинное масло, чтобы "удержать" чёлку.
Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой
1
Помой и тщательно высуши волосы. Они не должны быть даже слегка влажными.
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Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой
2
Возьми необходимое количество геля для волос. Сколько? Где-то с 20-центовую монету.
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Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой
3
Пройдись рукой по волосам – от корней до кончиков, приподнимая и зачёсывая чёлку назад.
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Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой
4
Загладь бока и затылок. Зачёсанную назад чёлку приподними на собственное усмотрение.
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Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой
5
Придай чёлке форму. Запомни - бока должны быть приглажены, а верхняя часть – в виде гребня волны. "Удлинённая приподнятая чёлка, которая уложена на бок – это стиль фанатов рок-н-рола. Приподними чёлку как можно выше, чтобы придать винтажный образ», - поясняет мастер по причёскам из салона "The London Barber" Киерон Вебб.
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Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой
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