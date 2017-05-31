Рок-н-ролл XXI века или игры для мужчин с удлинённой стрижкой

Стиль рокабилли — один из самых ярких и экспрессивных. Он позволяет мужчинам с удлинённой стрижкой чуток схитрить – уложить волосы так, как это могут себе позволить обладатели коротких стрижек. Да и с такой дерзкой причёской легко можно сыграть роль "плохого парня". Кто же не хочет себе такое позволить? Перед тем как браться за новую укладку, вспомним, как зародился рокабилли. Это музыкальный стиль, характерный для пятидесятых годов прошлого века. Уникальное сочетание рок-н-ролла, хил—билли и музыки кантри, которое нашло своё отражение не только в музыке, но и в моде. Такой стиль ассоциируется с Элвисом Пресли и Карлом Перкинсом. Сегодня причёски в стиле рокабилли – на гребне популярности, благодаря современным средствам для укладки волос. А ведь когда-то стилягам приходилось использовать даже машинное масло, чтобы "удержать" чёлку.