Ролевая модель: 18 капибар, с которых тебе срочно надо брать пример
Капибары или водосвинки — настоящие друзья всего живого на планете Земля. Для того, чтобы доказать эту мысль, мы нашли 18 фотографий.
1. Они дружат с птицами.
2. Включая цыплят.
Instagram: @joejoe_the_capybara
3. И с пеликанами.
4. И с попугаями!
Instagram: @joejoe_the_capybara
5. Страусов эму, особенно маленьких, тоже привечают.
Instagram: @joejoe_the_capybara
6. Но и большие хищники вроде кайманов для них не проблема.
7. От котов они просто без ума.
8. Морские свинки — вообще лучшие друзья капибар.
9. Нет такого живого существа на планете, которое бы не доверяло капибаре.
10. Тапиры? Легко!
11. Капибара в состоянии приглядывать за щенками!
12. И составлять компанию черепахе.
13. Капибаре просто все равно, кто ты и как ты выглядишь.
Instagram: @joejoe_the_capybara
14. Она просто любит потусоваться.
15. Они готовы дружить с кем угодно.
Instagram: @joejoe_the_capybara