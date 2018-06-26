26.06.2018
18:08
 

Ролевая модель: 18 капибар, с которых тебе срочно надо брать пример

Новости
Капибары или водосвинки — настоящие друзья всего живого на планете Земля. Для того, чтобы доказать эту мысль, мы нашли 18 фотографий.
Ролевая модель: 18 капибар, с которых тебе срочно надо брать пример
1
И если ты после их просмотра не проникнешься этой же мыслью, то… то… :(.
Publicitātātes foto

1. Они дружат с птицами.

Instagram: @animalsource

2. Включая цыплят.


Instagram: @joejoe_the_capybara

3. И с пеликанами.


Instagram: @kito70

4. И с попугаями!


Instagram: @joejoe_the_capybara

5. Страусов эму, особенно маленьких, тоже привечают.


Instagram: @joejoe_the_capybara

6. Но и большие хищники вроде кайманов для них не проблема.


imgur.com

7. От котов они просто без ума.


reddit.com

8. Морские свинки — вообще лучшие друзья капибар.


reddit.com

9. Нет такого живого существа на планете, которое бы не доверяло капибаре.


Instagram: @d_zach

10. Тапиры? Легко!


Instagram: @worldtapirday

11. Капибара в состоянии приглядывать за щенками!


Instagram: @capybara

12. И составлять компанию черепахе.


Instagram: @capybara

13. Капибаре просто все равно, кто ты и как ты выглядишь.

Instagram: @joejoe_the_capybara

14. Она просто любит потусоваться.


Instagram: @kindrameyer

15. Они готовы дружить с кем угодно.


Instagram: @joejoe_the_capybara

16. Включая людей.


Instagram: @haleysage11

17. Ну и с себе подобными они дружат тоже.


Instagram: @ngsbiopark

18. И в этом нам, людям, надо брать с них пример.


imgur.com

 
Ieteikt
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!