11.10.2017
12:31
 

Руками младенцев. 10 детских лайфхаков, которые срочно нужно внедрить в твою жизнь

Новости
Дети такие придумщики! А еще они, будучи не отягощенными ненужным опытом, зачастую подходят к решению проблем с совсем другого конца. И "на выходе" получается такое, такое…
Руками младенцев. 10 детских лайфхаков, которые срочно нужно внедрить в твою жизнь
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В общем, тебе надо это видеть. И срочно внедрить в свою жизнь!
DELFI

1. Как пить "без рук".


Twitter: @MohHndawy

2. Как сделать так, чтобы к тебе никто не подходил (хинт: рассыпать Lego по полу около места своего обитания).


Twitter: @Six_Pack_Mom

3. Как держать карты или карточки во время игры.


Instagram: @hissyfit_inc

4. Как охлаждать еду.


Twitter: @ChloeBakerx

5. Как кормить ребенка и делать свои дела — одновременно.


Twitter: @_theblessedone

6. Как заиметь бассейн, не имея его (на самом деле это вредный совет — делай так только в том случае, если это балкон в твоем частном доме и под ним никто не ходит. И вообще есть подкрепленная расчетами уверенность в том, что он выдержит вес воды).


Twitter: @GambuMfanafuthi

7. Как купаться и кушать (да — кушать, кушать, граммар-наци!) вкусняшки.


Twitter: @carolinemundyy

8. Как читать, если руки устали (или читать и вязать одновременно, например).


Twitter: @heyashleyf

9. Как пыриться в iPad без рук.


Twitter: @ChatterChowk

10. И что делать, если в гостиную нельзя с едой, а с планшетом — на кухню.


Twitter: @4Ever_Waiting

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!