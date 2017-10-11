Руками младенцев. 10 детских лайфхаков, которые срочно нужно внедрить в твою жизнь

Дети такие придумщики! А еще они, будучи не отягощенными ненужным опытом, зачастую подходят к решению проблем с совсем другого конца. И "на выходе" получается такое, такое…