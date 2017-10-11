Руками младенцев. 10 детских лайфхаков, которые срочно нужно внедрить в твою жизнь
Дети такие придумщики! А еще они, будучи не отягощенными ненужным опытом, зачастую подходят к решению проблем с совсем другого конца. И "на выходе" получается такое, такое…
1. Как пить "без рук".
Twitter: @MohHndawy
2. Как сделать так, чтобы к тебе никто не подходил (хинт: рассыпать Lego по полу около места своего обитания).
Twitter: @Six_Pack_Mom
3. Как держать карты или карточки во время игры.
Instagram: @hissyfit_inc
4. Как охлаждать еду.
Twitter: @ChloeBakerx
5. Как кормить ребенка и делать свои дела — одновременно.
Twitter: @_theblessedone
6. Как заиметь бассейн, не имея его (на самом деле это вредный совет — делай так только в том случае, если это балкон в твоем частном доме и под ним никто не ходит. И вообще есть подкрепленная расчетами уверенность в том, что он выдержит вес воды).
Twitter: @GambuMfanafuthi
7. Как купаться и кушать (да — кушать, кушать, граммар-наци!) вкусняшки.
Twitter: @carolinemundyy
8. Как читать, если руки устали (или читать и вязать одновременно, например).
Twitter: @heyashleyf
9. Как пыриться в iPad без рук.
Twitter: @ChatterChowk
10. И что делать, если в гостиную нельзя с едой, а с планшетом — на кухню.
Twitter: @4Ever_Waiting