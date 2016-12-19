Самофото-2016: Топ-10 легендарных селфи, сделанных в этом году
Мы делаем селфи, ты делаешь селфи, он и она тоже делают селфи. Вот наш топ-10 селфи 2016 года, которые обеспечили себе место в истории и воистину легендарный статус.
2. Мы находим миллион и маленькую тележку мест для необычных селфи, но британский астронавт Тимоти Пик переплюнул всех — он сделал селфи в открытом космосе. У тебя такого еще точно нет!
I think I found the perfect spot for a #selfie. #spacewalk pic.twitter.com/I2sJaLykaN— Tim Peake (@astro_timpeake) 17 января 2016 г.
3. Неважно, кто и как относится к выборам в США. Важно, что на встрече с молодежью в Орландо в сентябре Хиллари Клинтон на себе испытала страсть молодых делать селфи. Просто фотографировать кандидата в президенты — позавчерашний день!
Barbara Kinney / Hillary For America Campaign
4. Ну, как же без селфи в самый важный день в карьере?! Это селфи примечательно не тем, что его вообще сделали — нынче такие кадры делают практически все актеры и спортсмены… а, впрочем, этим оно и примечательно — такие кадры в 2016 году делают все ПОБЕДИТЕЛИ. Ди Каприо мы выбрали потому, что в 2016 году вместе с вручением ему "Оскара" умер один из величайших мемов последних лет — о том, как Ди Каприо не дают "Оскара". R.I.P.
AFP PHOTO/Scanpix
5. Даже если ты не знаешь, кто такая Ким Кардашьян, это фото тебе наверняка доводил… пришлось видеть! Его или многочисленные пародии и подражания.
6. Женщины в хиджабе и селфи несовместимы?! Не в 2016 году.
AFP PHOTO/Scanpix
7. Это, ставшее вирусным видео, демонстрирует, как группа женщин более минуты позирует для "селфи" — только чтобы обнаружить, что все это время они позировали для видео. Отличный ролик! Если бы его не было, пришлось бы выдумать.
8. "Кот, который делает селфи лучше, чем ты, стал интернет-сенсацией", — написали мы в январе этого года. И приложили много фото.
9. Если у тебя еще нет селфи с пальцами у рта, срочно беги, делай! Это горячий тренд 2016 года.
10. Селфи — сближают. Южнокорейская и северокорейская спортсменки на Олимпийских играх.
Reuters/Scanpix
11. Наверное немало смартфонов разбилось о жестокую реальность в виде пола в ванной комнате. Один из трендов в "селфистроении" в 2016 году — делать селфи "без рук". Мы, напомним, собрали для тебя немало отличных примеров. Ну а парень ниже начал первым.
Today is the proudest day of my life. I successfully took a picture of me high fiving myself pic.twitter.com/tCZ53T5JSx— Seth Schneider (@TOSUBUCK) 8 октября 2016 г.
12. А это просто 2016 год делает селфи. Какой год, такое и селфи.
AFP PHOTO/Scanpix