Самофото-2016: Топ-10 легендарных селфи, сделанных в этом году

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Не знаем, поверишь ты или нет, но это НЕ постановочное, а вполне себе даже спонтанное селфи. Люди настолько привыкли позировать для "самофоток", что делают это уже автоматически. Снимок, сделанный минувшим летом, моментально стал вирусным и покорил все интернеты.