03.04.2017
19:20
 

Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть

Новости
Предупреждаем — если тебя пугает вид крови и ты не хочешь негатива в жизни, то НЕ СМОТРИ ЭТИ ФОТОГРАФИИ. Ты ничего не потеряешь, если не увидиишь их. Мы их публикуем для того, чтобы люди начали задумываться об элементарных вещах (вроде оставленных в транспорте подозрительных сумках, которые могут быть чем угодно). Иногда для этого нужно показать вещи такими, какие они есть. Нужна небольшая встряска. Пусть она лучше будет виртуальной, чем настоящей.
Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
1
НЕ СМОТРИ НИЖЕ, А ЕСЛИ ПОСМОТРЕЛ — НЕ ЖАЛУЙСЯ.
Reuters/Scanpix


Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
2
AP/Scanpix


Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
3
AP/Scanpix


Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
4
AP/Scanpix


Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
5
RIA Novosti/Scanpix


Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
6
RIA Novosti/Scanpix


Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть
7
RIA Novosti/Scanpix
 
Ieteikt
20 фото, которые передают атмосферу страшной ночи в Ницце лучше, чем тысяча слов 20 фото, которые передают атмосферу страшной ночи в Ницце лучше, чем тысяча слов   (2)
Игрушки, пережившие войну. Боснийская выставка детских вещей начала 90-х Игрушки, пережившие войну. Боснийская выставка детских вещей начала 90-х  
Цветы, игрушки, шоколадки: простые люди почтили память убитой в Москве девочки Цветы, игрушки, шоколадки: простые люди почтили память убитой в Москве девочки  
На место трагедии в Золитуде люди несут игрушки, свечи, цветы, иконы, портреты На место трагедии в Золитуде люди несут игрушки, свечи, цветы, иконы, портреты   (7)
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!