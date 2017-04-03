Семь предельно честных фото с места взрыва в Санкт-Петербурге, которые НЕ надо смотреть

Предупреждаем — если тебя пугает вид крови и ты не хочешь негатива в жизни, то НЕ СМОТРИ ЭТИ ФОТОГРАФИИ. Ты ничего не потеряешь, если не увидиишь их. Мы их публикуем для того, чтобы люди начали задумываться об элементарных вещах (вроде оставленных в транспорте подозрительных сумках, которые могут быть чем угодно). Иногда для этого нужно показать вещи такими, какие они есть. Нужна небольшая встряска. Пусть она лучше будет виртуальной, чем настоящей.