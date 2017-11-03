Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста

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Э-талон. Трамвай — самый быстрый транспорт Кенгарагса — в следующем году станет еще быстрее. Rīgas satiksme, конечно же, предусмотрит увеличение пассажиропотока заранее и пустит дополнительные… да что за черт?! Опять кто-то копирует в текст фантастику!!! Но если серьезно – общественный транспорт в тех местах, где есть выделенные для него полосы, он ведь и вправду идет быстрее. В следующем году — будет еще быстрее. И касается это не только Кенгарагса, пробки с Краста расползутся по всей Риге, вот увидишь.

F64