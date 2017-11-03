03.11.2017
15:00
 

Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста

Новости Made in Latvia
Мужайся! В следующем году Рига встанет в еще невиданных пробках, ибо грядет ремонт одной из главных магистралей — улицы Краста. Его, конечно же, будут делать быстро, станут работать по ночам, грамотно организуют объезд и закончат все вовремя… ой-ой-ой, прости, в текст как-то попала строчка из научно-фантастического романа! Нет, конечно же ничего это не будет, а все будет как всегда, поэтому — готовься. И запасай заранее следующие вещи.
Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
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Э-талон. Трамвай — самый быстрый транспорт Кенгарагса — в следующем году станет еще быстрее. Rīgas satiksme, конечно же, предусмотрит увеличение пассажиропотока заранее и пустит дополнительные… да что за черт?! Опять кто-то копирует в текст фантастику!!! Но если серьезно – общественный транспорт в тех местах, где есть выделенные для него полосы, он ведь и вправду идет быстрее. В следующем году — будет еще быстрее. И касается это не только Кенгарагса, пробки с Краста расползутся по всей Риге, вот увидишь.
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Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
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Попкорн. В соцсетях и прессе будет гораздо веселее, чем обычно — попкорна понадобится больше, чем обычно. Если ты работник Рижской думы — мы тебе в следующем году не завидуем. Хуже в следующем году быть только работником министерства образования и науки и Карлисом Шадурскисом.
Shutterstock


Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
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Вертолет или подводная лодка — самые быстрые рижские виды транспорта 2018 года. Ибо если ты, житель Иманты или там, скажем, Золитуде, думаешь, что тебя глобальный ремонт Краста не коснется — ты очень наивен. Встанет не только Краста, встанут и все без исключения мосты. Призываем Ушакова мобилизовать вертолеты НАТО, пусть послужат благому делу!
AFP/Scanpix


Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
4
Но более практичным вариантом будет, конечно, велосипед. Главное — не забудь застраховаться от несчастного случая и оформи хорошую медицинскую страховку.
Sandis Helvigs / cc


Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
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Домик в деревне. Как пользоваться: уезжаешь в мае и возвращаешься в октябре, бодрым, отдохнувшим и ласково глядящим на издерганных и нервных друзей и коллег.
Privātais arhīvs


Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
6
Но если ты останешься… Внешний аккумулятор для твоих гаджетов или хорошая автомобильная зарядка — лучшие друзья каждого водителя, который в 2018 году переедет жить в пробки. Вообще можешь изучить вот этот список жизненно необходимых любому водителю вещей. Большая их часть тебе точно понадобится в следующем году. Начинай закупать и просить в подарок прямо сейчас.
DELFI
 
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