Шесть вещей, которые помогут рижанам пережить 2018 год — год ремонтов улицы Краста
Мужайся! В следующем году Рига встанет в еще невиданных пробках, ибо грядет ремонт одной из главных магистралей — улицы Краста. Его, конечно же, будут делать быстро, станут работать по ночам, грамотно организуют объезд и закончат все вовремя… ой-ой-ой, прости, в текст как-то попала строчка из научно-фантастического романа! Нет, конечно же ничего это не будет, а все будет как всегда, поэтому — готовься. И запасай заранее следующие вещи.