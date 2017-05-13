13.05.2017
20:05
 

Шо Это Было?! Топ-30 самых безумных моментов в истории "Евровидения" (ВИДЕО)

Новости
Что мы хотим увидеть в финале "Евровидения" в этом году? Побольше ШЭБ-моментов! Да, мы хотим говорить "Шо Это Было???", а не скучать перед голубыми экранами.
Шо Это Было?! Топ-30 самых безумных моментов в истории "Евровидения" (ВИДЕО)
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Чтобы было так же весело, когда…
DELFI

1. …Австрия подожгла пианино в 2015 году прямо посреди выступления.


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2. …Кипр продемонстрировал самый быстрый "зум" в истории "Евровидения".


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3. …Хорватия в 2008 году пригласила ЭТОГО ди-джея.


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4. …Белоруссия начала с пения голого мужчины и нарисованного волка.


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5. …Молдова позвала крутящегося все время скрипача.


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Ля-ля-ля.


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6. …Босния начала с появления четырех "невест", а потом парня, который высунул голову из корзины с грязным бельем. 10-е место в итоге, между прочим.


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7. …Азербайджан в 2013 году засунул человека внутрь гигантского "стакана".


AFP/Scanpix

8. …Украина в том же году начала с того, что гигантский человек принес на руках маленькую исполнительницу.


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9. …Сан-Марино в 2012 году исполняла "Ты логинишься…", стоя перед ноутбуком.


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10. …Франция в 2006 году приволокла на сцену певца с игрушечным котом на плечах.


AFP/Scanpix

11. …Греция в 2004 году сделала этот волшебный трюк.


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12. …Румыния в 2014 году выступила с самым непрактичным в мировой истории "синтезатором".


AFP/Scanpix

13. …Украина привезла на сцену белку… то есть человека в колесе.


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14. …Эстония в 2008 году пыталась взять полуголыми девушками с картинками еды.


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15. …Россия в 2008 году выступала с безумным "конькобежцем". Это мы с тобой знаем, кто это, а что подумали люди не в теме (то есть 99,9% европейцев)?!


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16. …Польша пела буквально это. Конечно, кто бы спорил... но зачем вот так прямо, в лоб?!


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17. …Греция — это.


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18. А Италия — это. Для тех, кто не знает это сложное английское слово, она поет: "Обожаю парковаться в полуха".


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19. …Литва в 2006 году думала, что можно победить с песней, в которой всего три слова. Увы, лишь шестое место.


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20. …Польша в 2014 году учила всех взбивать масло. Вроде бы.


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21. …Молдова показала это. ЭТО!


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22. …Черногория вытащила на сцену космонавтов. И они читали рэп.


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23. …Россия поддержала космическую тематику и привезла БУРАНовских бабушек. Уверенное второе место в космической гонке того года.


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24. …Голландия пела на каковском языке.


Кадр из видео

25. …Испания в 2010 году не приглашала из зала человека, но он все равно пришел.


AFP/Scanpix

26. …Ирландия пыталась отправить на Евровидении индейку, но та отсеялась в полуфинале. А ЖАЛЬ. ЛАТВИЯ ДАЛА БЫ 12!


Кадр из видео.

27. …Босния и Герцеговина устроила разврат на сцене (смотри выступление целиком).


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28. …Бельгия в 2013 году покоряла этим странным, но сексуальным движением.


BBC / EBU

29. …Украина в 2007 году пела "Lasha Tumbai", а вовсе даже не "Russia Goodbye", как тебе могло показаться.


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30. …Финляндия победила со стоящей песней, исполненной стоящей группой. Вся Европа была в шоке! GO LORDI!


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31. …Швеция, когда принимала "Евровидение" в 2016 году, спародировала многие озвученные нами (и многие не озвученные) шикарные моменты! Смотри видео!

 
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!