Шо Это Было?! Топ-30 самых безумных моментов в истории "Евровидения" (ВИДЕО)

Что мы хотим увидеть в финале "Евровидения" в этом году? Побольше ШЭБ-моментов! Да, мы хотим говорить "Шо Это Было???", а не скучать перед голубыми экранами.