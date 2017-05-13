Шо Это Было?! Топ-30 самых безумных моментов в истории "Евровидения" (ВИДЕО)
Что мы хотим увидеть в финале "Евровидения" в этом году? Побольше ШЭБ-моментов! Да, мы хотим говорить "Шо Это Было???", а не скучать перед голубыми экранами.
1. …Австрия подожгла пианино в 2015 году прямо посреди выступления.
2. …Кипр продемонстрировал самый быстрый "зум" в истории "Евровидения".
3. …Хорватия в 2008 году пригласила ЭТОГО ди-джея.
4. …Белоруссия начала с пения голого мужчины и нарисованного волка.
5. …Молдова позвала крутящегося все время скрипача.
Ля-ля-ля.
6. …Босния начала с появления четырех "невест", а потом парня, который высунул голову из корзины с грязным бельем. 10-е место в итоге, между прочим.
7. …Азербайджан в 2013 году засунул человека внутрь гигантского "стакана".
AFP/Scanpix
8. …Украина в том же году начала с того, что гигантский человек принес на руках маленькую исполнительницу.
9. …Сан-Марино в 2012 году исполняла "Ты логинишься…", стоя перед ноутбуком.
10. …Франция в 2006 году приволокла на сцену певца с игрушечным котом на плечах.
AFP/Scanpix
11. …Греция в 2004 году сделала этот волшебный трюк.
12. …Румыния в 2014 году выступила с самым непрактичным в мировой истории "синтезатором".
AFP/Scanpix
13. …Украина привезла на сцену белку… то есть человека в колесе.
14. …Эстония в 2008 году пыталась взять полуголыми девушками с картинками еды.
15. …Россия в 2008 году выступала с безумным "конькобежцем". Это мы с тобой знаем, кто это, а что подумали люди не в теме (то есть 99,9% европейцев)?!
16. …Польша пела буквально это. Конечно, кто бы спорил... но зачем вот так прямо, в лоб?!
17. …Греция — это.
18. А Италия — это. Для тех, кто не знает это сложное английское слово, она поет: "Обожаю парковаться в полуха".
19. …Литва в 2006 году думала, что можно победить с песней, в которой всего три слова. Увы, лишь шестое место.
20. …Польша в 2014 году учила всех взбивать масло. Вроде бы.
21. …Молдова показала это. ЭТО!
22. …Черногория вытащила на сцену космонавтов. И они читали рэп.
23. …Россия поддержала космическую тематику и привезла БУРАНовских бабушек. Уверенное второе место в космической гонке того года.
24. …Голландия пела на каковском языке.
Кадр из видео
25. …Испания в 2010 году не приглашала из зала человека, но он все равно пришел.
AFP/Scanpix
26. …Ирландия пыталась отправить на Евровидении индейку, но та отсеялась в полуфинале. А ЖАЛЬ. ЛАТВИЯ ДАЛА БЫ 12!
Кадр из видео.
27. …Босния и Герцеговина устроила разврат на сцене (смотри выступление целиком).
28. …Бельгия в 2013 году покоряла этим странным, но сексуальным движением.
BBC / EBU