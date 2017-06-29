Слабонервным не смотреть: 20 раз, когда австралийские животные зашли слишком далеко
Все знают, что в Австралии люди ходят вверх тормашками и живут самые страшные на планете животные и гады. Вот о гадах мы и поговорим.
1. Когда эти гусеницы сформировали гигантскую "пеструю ленту".
Instagram: @kimberleyoutbackxposure
2. Когда овцу не стригли пять лет. К счастью, латвийцам такое не грозит.
RSPCA
3. Когда на ферме нашли вот такого монстра.
Facebook: barnyardbettysrescue
4. Когда змея взяла в свои руки(?) борьбу с опоссумами.
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5. Когда змея съела… крокодила?!
Facebook: gWILDLIFEPARK
6. Когда два кенгуру устроили драчку на улице австралийского города. Не, ну а чо? Обычный день в Австралии, судя по всему.
7. Когда… часть кенгуру превратили в сувенир. Это тебе не янтарные поделки с наших базаров, это — Австралия.
8. Когда паук и его веселая семейка точно не хотят, чтобы кто-то проверял счетчик. Устрой такое у себя — и никогда не плати за электроэнергию! Ну, если только ты не живешь в Австралии, конечно.
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9. Когда змея нашла себе новое жилье.
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10. Когда паук последовал ее примеру.
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11. Когда кабан украл у кемперов пиво, напился и подрался с коровой. WTF?!
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12. Когда жук-носорог просто по-соседски забежал на огонек.
Instagram: @watsonegger
13. Когда… мы не знаем, что здесь происходит. Честно.
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14. Когда гигантская ящерица решает проверить твою терпимость к гигантским ящерицам, ползающим по стенам дома.
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15. И когда ЭТО просто приходит в твой дом.
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16. Когда… простая обочина обычной австралийского дороги, ничего интересного.
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17. Когда акулам становится скучно жить в океанах.
Twitter: @cnni
18. Когда пауки ловят в паутины больше, чем могут съесть.
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19. Когда в унитазе заводится это. ААААААА!!!!!11111
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20. И когда в общественном транспорте в Мельбурне катаются настоящие зайцы. Ну, не совсем зайцы… австралийские зайцы, во! Добро пожаловать в Австралию!
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