29.06.2017
16:01
 

Слабонервным не смотреть: 20 раз, когда австралийские животные зашли слишком далеко

Новости
Все знают, что в Австралии люди ходят вверх тормашками и живут самые страшные на планете животные и гады. Вот о гадах мы и поговорим.
Слабонервным не смотреть: 20 раз, когда австралийские животные зашли слишком далеко
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Все как один — гады! И вот 20 раз, когда они зашли слишком далеко.
DELFI

1. Когда эти гусеницы сформировали гигантскую "пеструю ленту".


Instagram: @kimberleyoutbackxposure

2. Когда овцу не стригли пять лет. К счастью, латвийцам такое не грозит.


RSPCA

3. Когда на ферме нашли вот такого монстра.


Facebook: barnyardbettysrescue

4. Когда змея взяла в свои руки(?) борьбу с опоссумами.


imgur.com

5. Когда змея съела… крокодила?!


Facebook: gWILDLIFEPARK

6. Когда два кенгуру устроили драчку на улице австралийского города. Не, ну а чо? Обычный день в Австралии, судя по всему.


7. Когда… часть кенгуру превратили в сувенир. Это тебе не янтарные поделки с наших базаров, это — Австралия.

8. Когда паук и его веселая семейка точно не хотят, чтобы кто-то проверял счетчик. Устрой такое у себя — и никогда не плати за электроэнергию! Ну, если только ты не живешь в Австралии, конечно.


imgur.com

9. Когда змея нашла себе новое жилье.


imgur.com

10. Когда паук последовал ее примеру.


imgur.com

11. Когда кабан украл у кемперов пиво, напился и подрался с коровой. WTF?!

imgur.com

12. Когда жук-носорог просто по-соседски забежал на огонек.


Instagram: @watsonegger

13. Когда… мы не знаем, что здесь происходит. Честно.


imgur.com

14. Когда гигантская ящерица решает проверить твою терпимость к гигантским ящерицам, ползающим по стенам дома.


imgur.com

15. И когда ЭТО просто приходит в твой дом.


imgur.com

16. Когда… простая обочина обычной австралийского дороги, ничего интересного.


imgur.com

17. Когда акулам становится скучно жить в океанах.


Twitter: @cnni

18. Когда пауки ловят в паутины больше, чем могут съесть.


imgur.com

19. Когда в унитазе заводится это. ААААААА!!!!!11111


imgur.com

20. И когда в общественном транспорте в Мельбурне катаются настоящие зайцы. Ну, не совсем зайцы… австралийские зайцы, во! Добро пожаловать в Австралию!


reddit.com

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!