16.03.2017
18:33
 

Слипнется! 19 гипно-гифок, на которых кто-то делает разные сладости

Новости
Любишь сладости? Отсюда видим, что любишь. А между тем мало кто — включая тебя — знает, как они делаются. Мы тоже не знаем, зато у нас есть 19 "гифок", на которых кто-то эти самые сладости делает.
Слипнется! 19 гипно-гифок, на которых кто-то делает разные сладости
1
Официально предупреждаем: пост вызывает неконтролируемое слюноотделение и желание съесть что-то сладенькое. Осторожно!
DELFI

1. О, привет, сахарная капля!


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2. Печеньки — привет!


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3. Тянем-потянем, вытянуть… можем!


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4. О, да!


pd.net

5. Конфеееееееееееетки!


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6. Семь раз отмерь — один отрежь.


pd.net

7. Выдыхай!


pd.net

8. Крутятся диски. То есть конфеты.


ABC

9. Пусть выходит.


pd.net

10. Идеальный разрез.


pd.net

11. Аааааа!


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12. Сжимай и скручивай.


pd.net

13. Пусть твои беды выливаются.


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14. Мы бы занимались этим целый день.


pd.net

15. Завораживает.


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16. Вечный цикл.


hersheys.com

17. Вырежи все лишнее.


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18. Зажми его.


Discover Channel

19. И вращайся. Постоянно вращайся!


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Понятно... я больше не хочу это видеть!