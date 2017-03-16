Слипнется! 19 гипно-гифок, на которых кто-то делает разные сладости
Любишь сладости? Отсюда видим, что любишь. А между тем мало кто — включая тебя — знает, как они делаются. Мы тоже не знаем, зато у нас есть 19 "гифок", на которых кто-то эти самые сладости делает.
1. О, привет, сахарная капля!
2. Печеньки — привет!
3. Тянем-потянем, вытянуть… можем!
4. О, да!
5. Конфеееееееееееетки!
6. Семь раз отмерь — один отрежь.
7. Выдыхай!
8. Крутятся диски. То есть конфеты.
ABC
9. Пусть выходит.
10. Идеальный разрез.
11. Аааааа!
12. Сжимай и скручивай.
13. Пусть твои беды выливаются.
14. Мы бы занимались этим целый день.
15. Завораживает.
16. Вечный цикл.
17. Вырежи все лишнее.
18. Зажми его.
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