Смотри — это 30 лучших свадебных фото Латвии 2016 года!

Мы лично не в восторге от большинства этих фотографий, но, вопреки нашему обыкновению и скверному характеру, наступив, так сказать, на горло собственной песне, на этот раз оставим комментарии при себе. Просто из уважения к людям, для которых каждая из этих фотографий — напоминание о радостном и светлом событии.