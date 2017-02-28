28.02.2017
11:20
 

Смотри — это 30 лучших свадебных фото Латвии 2016 года!

Новости Made in Latvia
Мы лично не в восторге от большинства этих фотографий, но, вопреки нашему обыкновению и скверному характеру, наступив, так сказать, на горло собственной песне, на этот раз оставим комментарии при себе. Просто из уважения к людям, для которых каждая из этих фотографий — напоминание о радостном и светлом событии.
Смотри — это 30 лучших свадебных фото Латвии 2016 года!
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Церемония награждения победителей уже восьмого ежегодного конкурса на лучшее свадебное фото прошла в конце прошлой недели. Члены жюри, которые оценивали присланные работы, а это 1195 штук 109 авторов (адский труд, снимаем шляпу): Альберто Саградо из Испании, Фабио Мируло из Италии и латвийцы Андрей Завадский, Лиене Петерсоне и Артур Романовский.
DELFI

Титул лучшего свадебного фотографа 2016 года присужден Гинтсу Фрейманису. На втором месте — Юрис Росс, а третье поделили Биллийс Лоцс и Марцис Балтскарс. В общем зачете на четвертой позиции оказался Микс Шелс, а на пятом месте — Вячеслав Лучненков.

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!