Смотри — это 30 лучших свадебных фото Латвии 2016 года!
Мы лично не в восторге от большинства этих фотографий, но, вопреки нашему обыкновению и скверному характеру, наступив, так сказать, на горло собственной песне, на этот раз оставим комментарии при себе. Просто из уважения к людям, для которых каждая из этих фотографий — напоминание о радостном и светлом событии.
Титул лучшего свадебного фотографа 2016 года присужден Гинтсу Фрейманису. На втором месте — Юрис Росс, а третье поделили Биллийс Лоцс и Марцис Балтскарс. В общем зачете на четвертой позиции оказался Микс Шелс, а на пятом месте — Вячеслав Лучненков.