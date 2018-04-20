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Skats.lv
20.04.2018
16:06
Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
Новости
Мы думали назвать пост "Невероятные приключения бешеной утки Риги", но потом подумали, что нас никто не поймет.
1
Между тем, Рига, будучи вырезанной по границам, действительно похожа на бешеную утку!
MAPfrape
/Delfi
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Особенно, если ее вывести на
чистую
воду. Ужас.
MAPfrape
/Delfi
3
Но ближе к делу. Как уже догадался внимательный читатель, мы просто нашли прикольный сервис —
mapfrappe.com
. Обводишь нужный объект на карте — можно даже свой любимый район — и давай прикладывать его ко всему подряд. Конечно же, мы не могли не направить нашу уточку в гости к соседям. Пожрали Таллин.
MAPfrape
/Delfi
4
Следующей жертвой нашей утки стал Вильнюс.
MAPfrape
/Delfi
5
Минск — брали.
MAPfrape
/Delfi
6
Москву тоже.
MAPfrape
/Delfi
7
Мимо Варшавы пролететь мы не смогли.
MAPfrape
/Delfi
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Кто мы такие, чтобы игнорировать Берлин?!
MAPfrape
/Delfi
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Сделали остановку в Лондоне…
MAPfrape
/Delfi
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…и махнули за океан, в логово американских президентов.
MAPfrape
/Delfi
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Напали на Нью-Йорк.
MAPfrape
/Delfi
12
Потом решили посмотреть, насколько действительно большой или маленький Алеппо в Сирии.
MAPfrape
/Delfi
13
И транзитом поскакали далеко на восток, в Пекин…
MAPfrape
/Delfi
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…и Токио. В общем, идея понятна, да? Инструмент, напомним, лежит
тут
. Как по нам, лучшее его применение — это "примерка" разных далеких мест, об истинных масштабах которых нет ни малейшего представления. Но ты — мы уверены — придумаешь что-то и повеселее.
MAPfrape
/Delfi
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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