20.04.2018
16:06
 

Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!

Новости
Мы думали назвать пост "Невероятные приключения бешеной утки Риги", но потом подумали, что нас никто не поймет.
Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
1
Между тем, Рига, будучи вырезанной по границам, действительно похожа на бешеную утку!
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
2
Особенно, если ее вывести на чистую воду. Ужас.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
3
Но ближе к делу. Как уже догадался внимательный читатель, мы просто нашли прикольный сервис — mapfrappe.com. Обводишь нужный объект на карте — можно даже свой любимый район — и давай прикладывать его ко всему подряд. Конечно же, мы не могли не направить нашу уточку в гости к соседям. Пожрали Таллин.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
4
Следующей жертвой нашей утки стал Вильнюс.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
5
Минск — брали.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
6
Москву тоже.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
7
Мимо Варшавы пролететь мы не смогли.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
8
Кто мы такие, чтобы игнорировать Берлин?!
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
9
Сделали остановку в Лондоне…
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
10
…и махнули за океан, в логово американских президентов.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
11
Напали на Нью-Йорк.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
12
Потом решили посмотреть, насколько действительно большой или маленький Алеппо в Сирии.
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
13
И транзитом поскакали далеко на восток, в Пекин…
MAPfrape/Delfi


Смотри, как границы Риги НА САМОМ ДЕЛЕ соотносятся с мировыми столицами!
14
…и Токио. В общем, идея понятна, да? Инструмент, напомним, лежит тут. Как по нам, лучшее его применение — это "примерка" разных далеких мест, об истинных масштабах которых нет ни малейшего представления. Но ты — мы уверены — придумаешь что-то и повеселее.
MAPfrape/Delfi
 
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