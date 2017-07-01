Снаружи дом, внутри… кот?! 14 ФОТО самого кошачьего на планете хутора

Если тебе приходила в голову безумная идея отделать свой дом (или хотя бы комнату) так, словно ты без ума от котиков, то у нас плохие новости: тебя опередили.