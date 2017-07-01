TECHLIFE
WOMAN
ZOOКЛУБ
ЕДА
ДОМ
ЗДОРОВЬЕ
САД
TCHK
ТУРГИД
SHOWTIME
TV
ПОГОДА
РЕПОРТЕР
СПОРТ
TOBOOK
ZAVE
Суббота, 01 июля 2017 года
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты
Точно, чётко, коротко
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
01.07.2017
15:33
Снаружи дом, внутри… кот?! 14 ФОТО самого кошачьего на планете хутора
Новости
котики
Если тебе приходила в голову безумная идея отделать свой дом (или хотя бы комнату) так, словно ты без ума от котиков, то у нас плохие новости: тебя опередили.
1
Потому что в США уже есть такой дом. И он продается.
DELFI
1. Снаружи он выглядит как обычный дом в штате Аризона. Даже обычный хутор, скорее.
coldwellbankerhomes.com
2. Дом и восемь гектаров земли. Круто, да?
coldwellbankerhomes.com
3. Но что это у нас внутри?!
coldwellbankerhomes.com
4. Ба, внутри полно котов!
coldwellbankerhomes.com
5. И средневековый замок для котов!
coldwellbankerhomes.com
6. Ах, какие котоврики!
coldwellbankerhomes.com
7. К.О.Т.Ы.
coldwellbankerhomes.com
8. Кошачий рай.
coldwellbankerhomes.com
9. Или рай для любителя котов. И кошек.
coldwellbankerhomes.com
10. Угадай, как отделана кухня. Правильно — собаками. Ха-ха, шутка! Котами, конечно.
coldwellbankerhomes.com
11. Даже спортзал, и тот…
coldwellbankerhomes.com
12. И мы молчим про туалет. Хотя нет, не молчим. ТАМ КОТЫ!
coldwellbankerhomes.com
13. Вот только двор пока не в котах. Что ж, покупателю будет, чем заняться.
coldwellbankerhomes.com
14. Кстати, при всем при этом у нынешних хозяев всего два кота. И они уверяют, что дом не пахнет котами. Верим.
coldwellbankerhomes.com
Ieteikt
Не от мира сего: 15 фото котиков, которые ведут себя очень странно
Владелец "перса" доверил его парикмахеру, и спустя час получил на руки… ЭТО
(1)
"Оскар" в студию! 16 фото котиков, которые все слишком драматизируют
(2)
15 раз, когда люди оставляли животных одних дома — и остро пожалели об этом
(2)
16 фото, авторы которых ценой жизни запечатлели сатанинскую сущность котов
(1)
ЧУДОВИЩНО! 20 диких вещей, которые ты тайно делаешь со своим котиком
(5)
20 фотографий кисок, каждую из которых можно отправить другу вместо снимка своей
10 настолько злых животных, что они сейчас цапнут тебя зубами через экран
Добавить комментарий
Зарегистрированные
(0)
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Опубликовать
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с
правилами
Транслит
Читать комментарии
Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты