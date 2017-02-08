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Skats.lv
08.02.2017
15:54
1
Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
Новости
Маргарита Карева — запомни это имя, потому что мы так подозреваем, что оно будет звучать все чаще и громче.
1
Заниматься фотографией она начала всего пять лет назад, а посмотри, что выходит из-под "пера" ее фотоаппарата!
karevamargo/Instagram
2
По признанию Маргариты, она с детства обожала читать и, возможно, страсть к чтению развила ее фантазию до состояния… скажем так — весьма бурного.
karevamargo/Instagram
3
Только человек с богатой фантазией может делать такие фото.
karevamargo/Instagram
4
Животные, национальные наряды, яркие и сочные цвета — все это есть в фото Маргариты. И в избытке!
karevamargo/Instagram
5
Клянемся, что мы брали эти фото из
ее "Инстаграма"
практически по порядку, не выбирая. Это в нашей практике редкость — все же у фотографов, как правило, есть работы посильнее, а есть и послабее. Но тут хочется показывать все подряд.
karevamargo/Instagram
6
В общем, рекомендуем
подписываться
, смотреть и учиться. И запоминать имя!
karevamargo/Instagram
Ieteikt
Не для детей. 10 ужасных сказок и легенд, лежащих в основе мультиков Disney
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(2)
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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