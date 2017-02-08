08.02.2017
15:54
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Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры

Новости
Маргарита Карева — запомни это имя, потому что мы так подозреваем, что оно будет звучать все чаще и громче.
Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
1
Заниматься фотографией она начала всего пять лет назад, а посмотри, что выходит из-под "пера" ее фотоаппарата!
karevamargo/Instagram


Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
2
По признанию Маргариты, она с детства обожала читать и, возможно, страсть к чтению развила ее фантазию до состояния… скажем так — весьма бурного.
karevamargo/Instagram


Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
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Только человек с богатой фантазией может делать такие фото.
karevamargo/Instagram


Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
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Животные, национальные наряды, яркие и сочные цвета — все это есть в фото Маргариты. И в избытке!
karevamargo/Instagram


Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
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Клянемся, что мы брали эти фото из ее "Инстаграма" практически по порядку, не выбирая. Это в нашей практике редкость — все же у фотографов, как правило, есть работы посильнее, а есть и послабее. Но тут хочется показывать все подряд.
karevamargo/Instagram


Сочно, ёмко, сказочно. Художница из России, которая открывает двери в другие миры
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В общем, рекомендуем подписываться, смотреть и учиться. И запоминать имя!
karevamargo/Instagram
 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!