10.05.2017
11:26
 

Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"

Новости
Детали имеют решающее значение, когда речь идёт о твоём стиле и первом впечатлении, которое ты производишь на окружающих. Хорошие галстук и жакет – краеугольные камни стильного мужского костюма. Но чистая, свежая и выглаженная рубашка – тайное оружие. Если ты выбрал белую рубашку, используй антиперспирант, чтобы избежать неприятных пятен. А элементарные навыки глажки помогут тебе создать безупречный имидж. Зная пару секретов, ты сможешь всегда быть на высоте.
Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"
1
Проверь, чистая ли твоя рубашка. Залей свежую воду в утюг. Подожди, пока утюг разогреется до нужной температуры.
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Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"
2
Слегка спрысни рубашку водой. Это поможет тебе быстрее справиться с глажкой.
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Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"
3
Выверни рубашку наизнанку. Сперва надо выгладить воротник и манжеты. Никогда не гладь поверх, а только между пуговиц.
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Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"
4
Обязательно выглади переднюю и заднюю часть рубашки так, чтобы исчезли все «морщинки».
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Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"
5
В завершение займись рукавами. Повесь рубашку на плечики и оцени свою работу.
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Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"
6
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