Советы от Капитана Очевидность. Смачиваем, разогреваем и удаляем "морщины"

Детали имеют решающее значение, когда речь идёт о твоём стиле и первом впечатлении, которое ты производишь на окружающих. Хорошие галстук и жакет – краеугольные камни стильного мужского костюма. Но чистая, свежая и выглаженная рубашка – тайное оружие. Если ты выбрал белую рубашку, используй антиперспирант, чтобы избежать неприятных пятен. А элементарные навыки глажки помогут тебе создать безупречный имидж. Зная пару секретов, ты сможешь всегда быть на высоте.