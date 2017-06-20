20.06.2017
15:27
 

Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)

Новости
Парадокс: в мире есть страны, в которых западные певицы популярны, а вот западные стандарты допустимости и общественной морали — недопустимы. Столкновение двух реальностей приводит к забавным казусам, вроде обложек этих девяти альбомов, которые были жестко и беспардонно "отцензурированы" перед продажей на Ближнем Востоке. Шепотом: "знали бы цензоры, о чем эти бесстыжие девицы зачастую поют на своем странном английском языке…".
Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
1
Джинсы Кристины Агилеры в Саудовской Аравии превратились в уродливую джинсовую юбку, а сама она напялила черную майку с рукавами.
Amazon, Discogs
Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
2
Дженнифер Пейдж тоже приоделась.
Amazon, Discogs


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
3
А вот одежку Кайли Миноуг пришлось менять кардинально.
zlhill/Imgur


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
4
В некоторых случаях дизайнеры обходятся малой кровью — просто обрезают все лишнее. Спасибо, волосы не перекрашивают.
Amazon, Discogs


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
5
Чик-чик — и готово!
Amazon, Discogs


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
6
Черные лосины и шар большего размера — лучшие друзья Леди Гаги, которая собирается продавать свой альбом в мусульманской стране.
ginnyfan/Kai/UKMIX


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
7
Обложка альбома "Teenage Dream" Кэти Перри получила более латвийскую погоду.
Amazon, zhlhill/Imgur


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
8
А Кристину Агилеру сделали мутантом — первой в мире певицей-цветком.
Amazon, zlhill/Imgur


Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)
9
Вы, уважаемая певица Мадонна, либо крестик снимите, либо трусы оденьте! А знаете, что?.. Давайте-ка сделаем и то, и другое!
Amazon, UKMIX
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!