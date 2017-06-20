Срамота! Как на Ближнем Востоке "цензурируют" обложки альбомов (девять примеров)

Парадокс: в мире есть страны, в которых западные певицы популярны, а вот западные стандарты допустимости и общественной морали — недопустимы. Столкновение двух реальностей приводит к забавным казусам, вроде обложек этих девяти альбомов, которые были жестко и беспардонно "отцензурированы" перед продажей на Ближнем Востоке. Шепотом: "знали бы цензоры, о чем эти бесстыжие девицы зачастую поют на своем странном английском языке…".