Страдания эстонского "инспектора по интеграции" попали на смешное ВИДЕО

Пока в одной хорошо известной тебе стране увеличивают языковые штрафы, делают за деньги налогоплательщиков языковые программы для iPhone и нанимают языковых-инспекторов добровольцев, на эстонском государственном телевидении выходит программа, в которой "инспектор по интеграции" жестко смеется сам над собой и всем, что ему, по идее, надо "защищать". Остается только в очередной раз констатировать, что Эстония опять впереди, а у нас такого еще очень долго не будет.