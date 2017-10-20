20.10.2017
16:02
 

Страдания эстонского "инспектора по интеграции" попали на смешное ВИДЕО

Новости
Пока в одной хорошо известной тебе стране увеличивают языковые штрафы, делают за деньги налогоплательщиков языковые программы для iPhone и нанимают языковых-инспекторов добровольцев, на эстонском государственном телевидении выходит программа, в которой "инспектор по интеграции" жестко смеется сам над собой и всем, что ему, по идее, надо "защищать". Остается только в очередной раз констатировать, что Эстония опять впереди, а у нас такого еще очень долго не будет.
Страдания эстонского "инспектора по интеграции" попали на смешное ВИДЕО
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Ниже на видео — финал шестой серии цикла передач о путешествиях Meie Eestid ("Наши Эстонии"), в котором в интересной и, не побоимся этого слова, прикольной форме рассказывают о "медвежьих углах" Эстонии, попутно затрагивая тему эстонцев, эстонских русских, интеграцию, гражданство и прочие довольно чувствительные вопросы. "Инспектор по интеграции" (актер Серго Варес) появляется в финале каждой части. И каждый раз он примерно в таком же жестко-ироничном стиле высмеивает всевозможные стереотипы на тему гражданства и безгражданства, "национальных ценностей", языка и тому подобных вещей. Не поленись пройти на сайт ETV+ и посмотреть с русскими субтитрами и шестую часть цикла передач, и все остальные (в правой колонке). Ну а мы аплодируем коллегам с эстонского телевидения! Стоя.
Кадр из видео

 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!