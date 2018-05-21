Студентам на заметку: 10 самых креативных способов списать на экзамене

Конечно, до сессии еще сравнительно далеко (больше одного дня), так что студенты продолжают жить весело, но… лучше готовить сани летом. Или хотя бы в начале октября.

1. "Мой одноклассник аккуратно снял наклейку с бутылки с колой, отсканировал, открыл в "Фотошопе" и заменил параграф с ингредиентами на шпаргалку. После чего распечатал на глянцевой бумаге и аккуратно приклеил на бутылку. В результате получилась шпаргалка, неотличимая от настоящей этикетки напитка! На экзамене он просто держал ее на столе".

2. "На экзамены я заплетала косы и прятала шпаргалки в них. И ни разу не попалась на списывании".

3. "Я написал ответы невидимыми чернилами на коже рук и использовал фонарик в ручке для их подсветки на экзамене. На этом просто невозможно попасться!".



Thames Television

4. "Я написала шпаргалки на ногах и надела юбку "в пол" с длинными разрезами по бокам. Кажется, преподаватель в какой-то момент что-то заподозрил, но, разумеется, у него не было никакой возможности уличить меня в наличии шпаргалок и приказать задрать юбку или оголить ноги".

5. "У меня была возможность слушать музыку во время экзамена, только надо было показать преподавателю — что ты слушаешь. А еще я пел в группе и имел доступ к звукозаписывающему оборудованию. В общем, я просто напел нужные ответы, вставив их в текст песни. Это точно самый креативный опыт списывания из всех, что у меня был".

6. "Самым креативным было использование татуировок, чтобы спрятать правильные ответы на тест (A, B, C, D). Мои татуировки состоят из цитат, так что, на первый взгляд, было сложно что-то увидеть".



NBCUniversal Television

7. "В средней школе мы с лучшим другом закодировали весь алфавит и цифры таким образом, что могли общаться друг с другом через научный калькулятор. Однажды на экзамене по математике мы сидели друг за другом, я сказал экзаменатору, что забыл калькулятор и попросил разрешения иногда брать его у друга — и тот согласился! Так во время экзамена мы поделились друг с другом парой-тройкой правильных ответов".

8. "Мы с друзьями написали шпаргалки на шее и во время экзамена просто "поправляли волосы", позволяя сидящим сзади списывать".

9. "Я убрал механизм наручных часов и засунул в них правильные ответы. На экзамен пришел в рубашке с длинными руками и иногда "смотрел время".



Nine Network Australia

10. "С летнего лагеря у меня остался свитер, полностью расписанный "автографами" друзей — пожеланиями, приколами и т.д. Я надевала его на экзамен, предварительно дополнительно расписывая его правильными ответами смывающимися чернилами — чтобы можно было использовать его так много раз. Разумеется, учителя ничего не замечали".