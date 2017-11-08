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08.11.2017
16:02
Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
Новости
Бывает, смотришь на фото — и не понимаешь, а как его, собственно говоря, сделали. Нет, все понятно, но что конкретно…
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Вот 19 фотографий, которые доказывают — иногда фотографы идут на действительно радикальные шаги, чтобы добиться нужного результата. А иногда это просто необычный ракурс и/или креативное использование "Фотошопа" и комбинаций из нескольких снимков. Смотри!
Gilmar Silva/Instagram
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Gilmar Silva/Instagram
3
Gilmar Silva/Instagram
4
Gilmar Silva/Instagram
5
Gilmar Silva/Instagram
6
Gilmar Silva/Instagram
7
Gilmar Silva/Instagram
8
Gilmar Silva/Instagram
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Gilmar Silva/Instagram
10
Gilmar Silva/Instagram
11
Gilmar Silva/Instagram
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Gilmar Silva/Instagram
13
Gilmar Silva/Instagram
14
Gilmar Silva/Instagram
15
Gilmar Silva/Instagram
16
Gilmar Silva/Instagram
17
Gilmar Silva/Instagram
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Gilmar Silva/Instagram
19
Gilmar Silva/Instagram
20
Gilmar Silva/Instagram
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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