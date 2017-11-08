08.11.2017
16:02
 

Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)

Новости
Бывает, смотришь на фото — и не понимаешь, а как его, собственно говоря, сделали. Нет, все понятно, но что конкретно…
Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
1
Вот 19 фотографий, которые доказывают — иногда фотографы идут на действительно радикальные шаги, чтобы добиться нужного результата. А иногда это просто необычный ракурс и/или креативное использование "Фотошопа" и комбинаций из нескольких снимков. Смотри!
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
2
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
3
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
4
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
5
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
6
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
7
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
8
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
9
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
10
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
11
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
12
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
13
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
14
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
15
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
16
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
17
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
18
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
19
Gilmar Silva/Instagram


Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)
20
Gilmar Silva/Instagram
 
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Понятно... я больше не хочу это видеть!