Светописцы-трюкачи. Как на самом деле делаются крутые фотографии (19 примеров)

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Вот 19 фотографий, которые доказывают — иногда фотографы идут на действительно радикальные шаги, чтобы добиться нужного результата. А иногда это просто необычный ракурс и/или креативное использование "Фотошопа" и комбинаций из нескольких снимков. Смотри!