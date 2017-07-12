"Так и надо семье оккупантов". Смерть Вани Берладина вызвала вакханалию в соцсетях

Напряжение, которое создалось в обществе во время поиска 5-летнего Вани Берладина, нашло выход после новости о том, что его нашли мертвым. Вот уже вторые сутки в соцсетях и в комментариях на новостных порталах люди дают волю своим эмоциям. Кто-то плачет, выражает сожаление или соболезнования, а кто-то настолько переполнен ненавистью, что, похоже, вообще напрочь отключил голову.