12.07.2017
15:51
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"Так и надо семье оккупантов". Смерть Вани Берладина вызвала вакханалию в соцсетях

Новости Made in Latvia
Напряжение, которое создалось в обществе во время поиска 5-летнего Вани Берладина, нашло выход после новости о том, что его нашли мертвым. Вот уже вторые сутки в соцсетях и в комментариях на новостных порталах люди дают волю своим эмоциям. Кто-то плачет, выражает сожаление или соболезнования, а кто-то настолько переполнен ненавистью, что, похоже, вообще напрочь отключил голову.
"Так и надо семье оккупантов". Смерть Вани Берладина вызвала вакханалию в соцсетях
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Люди, не дождавшись результатов следствия, винят в смерти Вани его родителей, бабушку, водителя автобуса, прохожих и жителей городка, рядом с которым нашли тело мальчика — всех вместе и каждого по отдельности. Но некоторые пошли дальше и вообще решили заняться разжиганием национальной розни.
DELFI

1. "Так и надо семье оккупантов", написал некий господин под новостью о том, что мальчик мог запаниковать и уйти в лес вместо того, чтобы выйти из него.


Facebook

2. Господин, если верить профилю в FB (нет, ссылки не будет), живет в Исландии, а потому, если наша Фемида захочет до него добраться, то ей придется постараться. А еще он допускает вот такие славные репосты:


Facebook

3. Но, по нашему мнению, этот профиль — фейк или используется исключительно для тролинга в социальных сетях. Мы про него пишем только потому, что, к сожалению, комментарий данного господина, хотя и удаленный, уже начали обсуждать в разных уголках в "Фейсбуке". Люди отвечают на ненависть ненавистью:

4. Мы призываем всех выдохнуть, успокоиться, не поддаваться на провокации троллей и думать о том, что и где вы пишете (подобная "охота на ведьм" в соцсетях тоже может закончиться встречей с полицией). И под "всеми", между прочим, мы понимаем не только тех, кто допускает разжигающие национальную рознь комментарии, но и тех, кто публично винит во всех смертных грехах родителей, бабушку, водителя, прохожих — и далее по списку. Пусть полиция найдет доказательства, а суд определит меру вины и назначит наказание, ок? Полные ненависти и злобы комментарии уже ничего не исправят. И Ваню не вернут. А читать их и больно, и противно.

 
Ieteikt
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