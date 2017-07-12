"Так и надо семье оккупантов". Смерть Вани Берладина вызвала вакханалию в соцсетях
Напряжение, которое создалось в обществе во время поиска 5-летнего Вани Берладина, нашло выход после новости о том, что его нашли мертвым. Вот уже вторые сутки в соцсетях и в комментариях на новостных порталах люди дают волю своим эмоциям. Кто-то плачет, выражает сожаление или соболезнования, а кто-то настолько переполнен ненавистью, что, похоже, вообще напрочь отключил голову.
1. "Так и надо семье оккупантов", написал некий господин под новостью о том, что мальчик мог запаниковать и уйти в лес вместо того, чтобы выйти из него.
2. Господин, если верить профилю в FB (нет, ссылки не будет), живет в Исландии, а потому, если наша Фемида захочет до него добраться, то ей придется постараться. А еще он допускает вот такие славные репосты:
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