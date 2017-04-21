21.04.2017
15:59
 

Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!

Новости Made in Latvia
Честно говоря, мы до сих пор никогда не видели саженцы сосны. Оказались, что они ужасно милые! А сажают их и вовсе каким-то невероятным способом.
Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
1
Собственно, увидели мы их благодаря тому, что для Государственной полиции Большой субботник в этом году начался в пятницу. Полицейские взяли и отправились в Иецавский край, где высадили тысячу саженцев сосны.
Valsts policija / cc
Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
2
Тут их не тысяча, но много. Правда, милые? :). Кстати, коллеги полицейских в это время помогали ученикам 80-й ср. школы и учащимся Рижского туристического техникума убираться в Бикерниекском лесу.
Valsts policija / cc


Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
3
А сажают сосны и вовсе каким-то космическим способом, с помощью вот таких вот штук.
Valsts policija / cc


Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
4
Берут.
Valsts policija / cc


Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
5
И сажают.
Valsts policija / cc


Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
6
И получается как-то так. Круть! Больше фото — в альбоме ниже.
Valsts policija / cc

 
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!