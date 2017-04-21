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Skats.lv
21.04.2017
15:59
Тебе доводилось видеть латвийские саженцы сосны? Это же натуральное "ми-ми-ми"!
Новости
Made in Latvia
Честно говоря, мы до сих пор никогда не видели саженцы сосны. Оказались, что они ужасно милые! А сажают их и вовсе каким-то невероятным способом.
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Собственно, увидели мы их благодаря тому, что для Государственной полиции Большой субботник в этом году начался в пятницу. Полицейские взяли и отправились в Иецавский край, где высадили тысячу саженцев сосны.
Valsts policija
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Тут их не тысяча, но много. Правда, милые? :). Кстати, коллеги полицейских в это время помогали ученикам 80-й ср. школы и учащимся Рижского туристического техникума убираться в Бикерниекском лесу.
Valsts policija
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А сажают сосны и вовсе каким-то космическим способом, с помощью вот таких вот штук.
Valsts policija
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Берут.
Valsts policija
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И сажают.
Valsts policija
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И получается как-то так. Круть! Больше фото — в альбоме ниже.
Valsts policija
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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