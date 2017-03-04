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Skats.lv
04.03.2017
11:20
ТЕСТ: Эти существа — милы или ужасны? Выбирай и смотри, что выбрали другие!
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От милого до ужасного зачастую один шаг, и его так легко сделать. Ответь — милы или отвратительны тебе эти существа!
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Главное — это, конечно, возможность увидеть ответы других. Нам самим интересно что вы все навыбираете!
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Skats.lv
DELFI
О проекте
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