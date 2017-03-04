04.03.2017
11:20
 

ТЕСТ: Эти существа — милы или ужасны? Выбирай и смотри, что выбрали другие!

Новости Тесты DELFI
От милого до ужасного зачастую один шаг, и его так легко сделать. Ответь — милы или отвратительны тебе эти существа!
ТЕСТ: Эти существа — милы или ужасны? Выбирай и смотри, что выбрали другие!
1
Главное — это, конечно, возможность увидеть ответы других. Нам самим интересно что вы все навыбираете!
DELFI

 
Ieteikt
ТЕСТ: Проверь, знаешь ли ты истинное значение 20 эмодзи в iPhone ТЕСТ: Проверь, знаешь ли ты истинное значение 20 эмодзи в iPhone  
ТЕСТ: Сколько лучших фильмов 2016 года тебе удалось посмотреть? (+топ ответов) ТЕСТ: Сколько лучших фильмов 2016 года тебе удалось посмотреть? (+топ ответов)   (4)
ТЕСТ: ответь на 15 вопросов и узнай, надо ли тебе возвращаться в Латвию! ТЕСТ: ответь на 15 вопросов и узнай, надо ли тебе возвращаться в Латвию!   (9)
ТЕСТ: Север или Юг. Сможешь ли ты различить фотографии людей из КНДР и Южной Кореи? ТЕСТ: Север или Юг. Сможешь ли ты различить фотографии людей из КНДР и Южной Кореи?   (4)
ТЕСТ: Знаешь ли ты, что делать с найденным на берегу моря тюлененком? ТЕСТ: Знаешь ли ты, что делать с найденным на берегу моря тюлененком?  
Тест Delfi: Пропаганда или нет? Различи фото агентств &quot;Спутник&quot; и Reuters! Тест Delfi: Пропаганда или нет? Различи фото агентств "Спутник" и Reuters!   (11)
Суперсложный ТЕСТ: угадай страну по традиционному свадебному наряду! Суперсложный ТЕСТ: угадай страну по традиционному свадебному наряду!   (1)
ТЕСТ: Насколько хорошо ты знаешь Солнечную систему? ТЕСТ: Насколько хорошо ты знаешь Солнечную систему?   (7)
Добавить комментарий
Комментировать
Комментировать могут только зарегистрированные пользователи!
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии
Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!