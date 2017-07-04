04.07.2017
11:10
 

ТЕСТ: Сколько костей в человеческом скелете ты сможешь распознать?

Новости Тесты DELFI
Если ты не врач, не студент-медик и не маньяк-членовредитель, то более пяти из десяти тебе не набрать, даже не надейся.
ТЕСТ: Сколько костей в человеческом скелете ты сможешь распознать?
1
Просто слишком много вариантов ответов, чтобы тыкать наугад — и победить.
DELFI

 
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!