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Skats.lv
04.07.2017
11:10
ТЕСТ: Сколько костей в человеческом скелете ты сможешь распознать?
Новости
Тесты DELFI
Если ты не врач, не студент-медик и не маньяк-членовредитель, то более пяти из десяти тебе не набрать, даже не надейся.
1
Просто слишком много вариантов ответов, чтобы тыкать наугад — и победить.
DELFI
Ieteikt
Не понос, так золотуха. Медицинский ТЕСТ, который пройдет только врач XVIII века
ТЕСТ: Сколько лучших фильмов 2016 года тебе удалось посмотреть? (+топ ответов)
(4)
ТЕСТ: ответь на 15 вопросов и узнай, надо ли тебе возвращаться в Латвию!
(9)
ТЕСТ: Север или Юг. Сможешь ли ты различить фотографии людей из КНДР и Южной Кореи?
(4)
Суперсложный ТЕСТ: угадай страну по традиционному свадебному наряду!
(1)
ТЕСТ: Насколько хорошо ты знаешь Солнечную систему?
(7)
ТЕСТ: Проверь, знаешь ли ты истинное значение 20 эмодзи в iPhone
ТЕСТ: Эти существа — милы или ужасны? Выбирай и смотри, что выбрали другие!
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
Tchk.lv
Новости
Наука и техника
Дизайн
История
Фотопроекты
Топ
Все темы
Skats.lv
DELFI
О проекте
Реклама
Контакты