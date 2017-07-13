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13.07.2017
15:41
ТЕСТ: Только фанат "Игры престолов" сможет назвать этих погибших персонажей
Новости
Тесты DELFI
Старт седьмого сезона "Игры престолов" не за горами, и мы не смогли удержаться от соблазна и не собрать вместе пару десятков погибших персонажей.
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Зачем? Чтобы настоящие фанаты попробовали их всех назвать, конечно!
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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Новости
Наука и техника
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DELFI
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