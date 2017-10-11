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Skats.lv
11.10.2017
14:04
2
Топ-10 русских слов и ашибок, которые доведут до истерики любого граммар-наци
Новости
Если хочешь уничтожить знакомого граммар-наци особенно изощренным способом, покажи ему этот пост. Кровь из глаз, запах горелой плоти и взрыв мозга — гарантированы!
1
Кушать, по мнению каждого уважающего себя граммар-наци, можно только детям. Все остальные едят.
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2
Потому что надо класть. Но заложить или положить — вполне ок, говорят блюстители чистоты русского языка.
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3
Только прийти. К тем, кто не в теме, по ночам приходят злые граммар-наци.
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4
В общем, всегда раздельно.
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5
Кофе называется "эспрессо", а еще есть "лАтте" и "капучино" с одной "ч". Поскольку никто не может это запомнить, постольку граммар-наци не работают официантами.
DELFI
6
Только евоный!… э-э-э… мы имели в виду, что так вообще в обществе граммар-наци не выражовываются. Ой, опять не то. Не говорят так в их обществе, конечно же!
DELFI
7
Кто звОнит, от того идет вОнь и того не любит граммар-наци. Граммар-наци только звонИт — всегда.
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8
Если в слове нет буквы "ю" — не надо ее туда насильно пихать! Буду — будущий, а следую — следующий.
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9
С днем — чего? Рождения. Был где? На дне рождения. Но не на дне рождения граммар-наци, конечно же — у них нет друзей и потому дни рождения они не празднуют.
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10
Во-первых, "олбанский", сленг и прочее "словотворчество" в хорошем обществе (обществе, которое удостаивает своим вниманием граммар-наци) — недопустимы. Во-вторых, тут, конечно же, не хватает мягкого знака — "выражовыватЬся" (Что делатЬ?). Запомни: даже если ты забудешь все остальные примеры, одного невинного неправильного применения "-тся" и "ться" достаточно, чтобы запустить в стратосферу любого граммар-наци! Пользуйся!
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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