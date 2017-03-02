02.03.2017
15:19
 

Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно

Новости
Сегодня жюри конкурса на лучший латвийский дизайн представило 20 финалистов, и мы готовы показать тебе их всех. Победитель, кстати, будет объявлен в пятницу вечером. Всего компетентное международное жюри (действительно компетентное — там очень громкие имена) оценивало 147 работ. Конкурс организовало дизайн-бюро H2E совместно с министерством культуры Латвии, Латвийским национальным художественном музеем и Латвийской художественной академией. Главный партнер — компания Accenture. Работы ниже представлены в том порядке, в котором их представили организаторы.
Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
1
Детский велосипед "Brum Brum". Автор: Кришьянис Ермакс.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
2
Постоянная экспозиция в Латвийской национальной библиотеке (ЛНБ) "Книга в Латвии". Автор: GAISS / Associates, Partners et Sons / ЛНБ.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
3
Бистро Balts. Автор: Зане Тетере-Шулце.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
4
Сервис для визуализации данных Infogram. Автор: Infogram. Это выполненные в нем графики ты можешь постоянно видеть в статьях на Delfi.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
5
Дизайн экспозиции в ЛНБ "Замок света и Стеклянная гора". Автор: Dd studio.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
6
Интерьер частного дома в Цесисе. Автор: Outofbox / Lolot design.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
7
Развивающая детская игра "Kokotājs". Автор: Oliver Latvia.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
8
Выставка "Река Мелания". Авторы: Mistrus Media, ЛНБ, музей Мелании Ванаги.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
9
Дизайн стендов выставки "Следы цивилизации" в ЛНБ. Автор: Илзе Калнберзиня (Praz).
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
10
Микрофон "Runa". Автор: Чарльз Бушманис (Bourrier).
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
11
Модная коллекция "Дикие птицы". Автор: Amoralle.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
12
Сумка и игровой комплект "Ģimenes soma". Автор: общество "Droši un koši".
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
13
Стеклопластиковая лодка "Rupucis". Автор: Янис Бришка.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
14
Мебель-трансформер "SO:LO. Авторы: Айя Приеде-Сиетиня, Данекс Сиетиньш, бренд Kukuu.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
15
Коллекция посуды "Zeme". Авторы: Угис и Микс Балодисы.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
16
Чехол для хранения велосипедов дома Velosock. Авторы: Оскар Мицкевич, Гвидо Баярс.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
17
Павильон "Параметрический ледник". Автор: Дидзис Яунземс.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
18
Дизайн бренда "Soma" для издательства "Lielvārds". Автор: Overpriced.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
19
Смена идентичности бренда "Рижский технический университет". Автор: Иева Тимошко.
Latvian Design Award


Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
20
Короткометражный фильм "UNIFORM" для бренда One Wolf. Автор: Ивар Буртниекс.
Latvian Design Award
 
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