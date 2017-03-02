Топ-20 дизайнерских работ "Made In Latvia", за которые — не стыдно
Сегодня жюри конкурса на лучший латвийский дизайн представило 20 финалистов, и мы готовы показать тебе их всех. Победитель, кстати, будет объявлен в пятницу вечером. Всего компетентное международное жюри (действительно компетентное — там очень громкие имена) оценивало 147 работ. Конкурс организовало дизайн-бюро H2E совместно с министерством культуры Латвии, Латвийским национальным художественном музеем и Латвийской художественной академией. Главный партнер — компания Accenture. Работы ниже представлены в том порядке, в котором их представили организаторы.