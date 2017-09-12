12.09.2017
16:26
 

Торты без вишенок. 17 ФОТО "креативных проектов" горе-кондитеров

Новости
Да, аппетит они не вызывают — смело смотри фотографии перед сном! Ну, почти… мало ли, у тебя развитое воображение?
Торты без вишенок. 17 ФОТО "креативных проектов" горе-кондитеров
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И мысленно поаплодируй людям, у которых достало чувства юмора и самоиронии для того, чтобы выложить ТАКОЕ в Сеть.
DELFI

1. Планировались печеньки, печенюшечки. Вышли угольки, уголечечки.


imgur.com

2. А тут должен был быть вулкан.


imgur.com

3. Безе превратилось… во что-то иное.


reddit.com

4. Какой хорошенький ягненочек… ну, или не особо хорошенький... А может и не ягненочек. Может быть это Чужой?


reddit.com

5. Ожидание и Реальность.


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6. Печеньки, которые похожи на жизнь на Земле пару миллиардов лет назад.


reddit.com

7. А так все хорошо начиналось… Такой красивый снеговик… был.


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8. Армия Грутов? Скорее "Восставшие из ада-73".


imgur.com

9. Не, ну а чо? На вид вполне съедобный карамельный торт.


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10. Гибрид брауни и печеньки? Нет, просто большие коричневые пятна.


imgur.com

11. Смотри, это Гарри Поттер! Что значит "не похож"?!


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12. Отлично! От других.


imgur.com

13. Интересно, в аду бывают Санта-Клаусы?


imgur.com

14. А все почему? А все потому, что вишенку на торт не положили!


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15. Очень аэродинамический круассан!


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16. Планировались пирожные, получились гамбургеры… с кем не бывает!


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17. Автор утверждает, что хотел испечь черничный маффин. Врет, наверное.


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Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!