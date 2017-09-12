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Skats.lv
12.09.2017
16:26
Торты без вишенок. 17 ФОТО "креативных проектов" горе-кондитеров
Новости
Да, аппетит они не вызывают — смело смотри фотографии перед сном! Ну, почти… мало ли, у тебя развитое воображение?
1
И мысленно поаплодируй людям, у которых достало чувства юмора и самоиронии для того, чтобы выложить ТАКОЕ в Сеть.
DELFI
1. Планировались печеньки, печенюшечки. Вышли угольки, уголечечки.
imgur.com
2. А тут должен был быть вулкан.
imgur.com
3. Безе превратилось… во что-то иное.
reddit.com
4. Какой хорошенький ягненочек… ну, или не особо хорошенький... А может и не ягненочек. Может быть это Чужой?
reddit.com
5. Ожидание и Реальность.
reddit.com
6. Печеньки, которые похожи на жизнь на Земле пару миллиардов лет назад.
reddit.com
7. А так все хорошо начиналось… Такой красивый снеговик… был.
reddit.com
8. Армия Грутов? Скорее "Восставшие из ада-73".
imgur.com
9. Не, ну а чо? На вид вполне съедобный карамельный торт.
reddit.com
10. Гибрид брауни и печеньки? Нет, просто большие коричневые пятна.
imgur.com
11. Смотри, это Гарри Поттер! Что значит "не похож"?!
reddit.com
12. Отлично! От других.
imgur.com
13. Интересно, в аду бывают Санта-Клаусы?
imgur.com
14. А все почему? А все потому, что вишенку на торт не положили!
reddit.com
15. Очень аэродинамический круассан!
reddit.com
16. Планировались пирожные, получились гамбургеры… с кем не бывает!
reddit.com
17. Автор утверждает, что хотел испечь черничный маффин. Врет, наверное.
reddit.com
Ieteikt
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Самые интересные, красивые, актуальные фотографии. Что происходит в мире и Латвии? В спорте, музыке, науке и технике? Всё это к нам. Точно, четко, коротко!
Понятно... я больше не хочу это видеть!
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