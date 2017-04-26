Тоже дети: 12 невыносимо "мимимишных" фото питомцев с их любимыми игрушками
В каком-то смысле домашние животные — те же дети. Например, у многих из них есть любимые игрушки, к которым они прикипели всем своим естеством еще в "младенчестве". Не веришь? Вот тебе 12 фотодоказательств.
1. Хаски известны своей страстью к уничтожению всего и вся… но эта игрушка — неприкасаемая.
2. Время идет, а он по-прежнему спит с игрушкой детства.
3. Так мило!
4. "Я просто хочу вам показать своего плюшевого мишку".
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