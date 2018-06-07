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07.06.2018
14:39
Туннельный синдром и другие беды: 22 причины никогда не брать собаку из приюта
Новости
Что за странные идеи приходят тебе в голову? Болеешь? И давно это с тобой?
1
Скажи еще, что знаешь о существовании
приютов
для животных в Латвии!
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1. Серьезно — зачем брать собаку из приюта?
2. Назови хоть одну вескую причину.
3. Нет, ну правда!
4. Посмотри на ЭТО фото и назови хоть одну вескую причину. Или две.
5. Типа, "смотреть на эту мордочку каждый день"?
6. Или на эту?
7. Или — особенно — на эту!
8. Не понимаем, на что они тебе нужны. Ты же так работать не сможешь если все время будешь на них смотреть!
9. И кто захочет, чтобы на него все время смотрело такое существо?! Мания преследования разовьется!
10. Да просто возьми и посмотри фактам в глаза. Да ты же устанешь все время его ласкать и гладить!!!
11. И заработаешь туннельный синдром.
12. Так что просто опасно для здоровья брать из приюта настолько милую собаку!
13. Ума не приложим, кто бы захотел сделать столь абсурдный шаг.
14. Нет, ни одной причины нет для такого шага.
15. Буквально — ни одной.
16. Ну, серьезно...
17. Бессмысленный шаг.
18. Тебе правда нужен рядом кто-то подобный? Верный друг тебе нужен, что ли?!
19. Нужна рядом такая красивая и милая собака?!
20. Или, тем более, вот такая?!
21. Нет, это бред. Ты выше этого.
22. Ведь это неслыханно — задуматься об "усыновлении", выбрать приют и завести себе четвероногого друга! Никто в Латвии так не делает! Будь как все!
Ieteikt
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Понятно... я больше не хочу это видеть!
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